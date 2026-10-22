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Дмитриев оценил перспективы сотрудничества России и США - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Дмитриев оценил перспективы сотрудничества России и США
Дмитриев оценил перспективы сотрудничества России и США - 22.10.2026, ПРАЙМ
Дмитриев оценил перспективы сотрудничества России и США
Чем больше будет сделок между Россией и США, тем больше желания будет у европейцев присоединиться к этому процессу, заявил спецпредставитель президента РФ по... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T11:59+0300
2026-10-22T11:59+0300
россия
сша
кирилл дмитриев
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Чем больше будет сделок между Россией и США, тем больше желания будет у европейцев присоединиться к этому процессу, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. "Мы видим, что некоторые лидеры стремятся к диалогу… Я считаю, это прекрасная перемена. Потому что взаимодействие с российской экономикой по сути неизбежно. И сейчас они хотят вернуться в этот процесс. Я не сомневаюсь, чем больше у нас будет сделок с США, тем больше европейские компании захотят тоже присоединиться. Не захотят оставаться не у дел", - сказал Дмитриев, выступая на сессии Веронского Евразийского экономического форума.
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40
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россия, сша, кирилл дмитриев
РОССИЯ, США, Кирилл Дмитриев
11:59 22.10.2026
 
Дмитриев оценил перспективы сотрудничества России и США

Дмитриев: чем больше сделок между Россией и США, тем больше европейцы хотят присоединиться

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Чем больше будет сделок между Россией и США, тем больше желания будет у европейцев присоединиться к этому процессу, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Мы видим, что некоторые лидеры стремятся к диалогу… Я считаю, это прекрасная перемена. Потому что взаимодействие с российской экономикой по сути неизбежно. И сейчас они хотят вернуться в этот процесс. Я не сомневаюсь, чем больше у нас будет сделок с США, тем больше европейские компании захотят тоже присоединиться. Не захотят оставаться не у дел", - сказал Дмитриев, выступая на сессии Веронского Евразийского экономического форума.
 
РОССИЯСШАКирилл Дмитриев
 
 
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