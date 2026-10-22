https://1prime.ru/20261022/dmitriev-874507224.html

Дмитриев оценил перспективы сотрудничества России и США

Дмитриев оценил перспективы сотрудничества России и США - 22.10.2026, ПРАЙМ

Дмитриев оценил перспективы сотрудничества России и США

Чем больше будет сделок между Россией и США, тем больше желания будет у европейцев присоединиться к этому процессу, заявил спецпредставитель президента РФ по... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T11:59+0300

2026-10-22T11:59+0300

2026-10-22T11:59+0300

россия

сша

кирилл дмитриев

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Чем больше будет сделок между Россией и США, тем больше желания будет у европейцев присоединиться к этому процессу, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. "Мы видим, что некоторые лидеры стремятся к диалогу… Я считаю, это прекрасная перемена. Потому что взаимодействие с российской экономикой по сути неизбежно. И сейчас они хотят вернуться в этот процесс. Я не сомневаюсь, чем больше у нас будет сделок с США, тем больше европейские компании захотят тоже присоединиться. Не захотят оставаться не у дел", - сказал Дмитриев, выступая на сессии Веронского Евразийского экономического форума.

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