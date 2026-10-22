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В основе сотрудничества России и Турции лежит суверенитет, заявил Дмитриев

В основе сотрудничества России и Турции лежит суверенитет, заявил Дмитриев - 22.10.2026, ПРАЙМ

В основе сотрудничества России и Турции лежит суверенитет, заявил Дмитриев

В основе взаимовыгодного сотрудничества между странами лежит суверенитет, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T12:07+0300

2026-10-22T12:07+0300

2026-10-22T12:07+0300

россия

стамбул

кирилл дмитриев

газопровод "турецкий поток"

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. В основе взаимовыгодного сотрудничества между странами лежит суверенитет, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, российско-турецкое сотрудничество - отличный пример взаимодействия, которое может привести к процветанию и экономическому росту обеих стран, и не только в том, что касается атомных электростанций и "Турецкого потока", но и, например, туризма. "Я думаю, что в основе успеха нашего сотрудничества лежит концепция суверенитета. Так что и президент Путин, и президент Эрдоган очень успешны, потому что они верят в суверенитет", - заявил Дмитриев в ходе Веронского Евразийского экономического форума. "И если задуматься об этой концепции суверенитета, то она объединяет в себе идеи президента Трампа, председателя Си, премьер-министра Моди и других великих лидеров. На самом деле мы видим разрыв между суверенитетом и сотрудничеством, с одной стороны, и тем, что мы считаем провальной политикой глобализма, - с другой", - пояснил спецпредставитель президента РФ. XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22-23 октября. Его ключевая тема - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.

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россия, стамбул, кирилл дмитриев, газопровод "турецкий поток"