https://1prime.ru/20261022/dmitriev-874507755.html
В основе сотрудничества России и Турции лежит суверенитет, заявил Дмитриев
В основе сотрудничества России и Турции лежит суверенитет, заявил Дмитриев - 22.10.2026, ПРАЙМ
В основе сотрудничества России и Турции лежит суверенитет, заявил Дмитриев
В основе взаимовыгодного сотрудничества между странами лежит суверенитет, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T12:07+0300
2026-10-22T12:07+0300
2026-10-22T12:07+0300
россия
стамбул
кирилл дмитриев
газопровод "турецкий поток"
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874507755.jpg?1792660078
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. В основе взаимовыгодного сотрудничества между странами лежит суверенитет, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
По его словам, российско-турецкое сотрудничество - отличный пример взаимодействия, которое может привести к процветанию и экономическому росту обеих стран, и не только в том, что касается атомных электростанций и "Турецкого потока", но и, например, туризма.
"Я думаю, что в основе успеха нашего сотрудничества лежит концепция суверенитета. Так что и президент Путин, и президент Эрдоган очень успешны, потому что они верят в суверенитет", - заявил Дмитриев в ходе Веронского Евразийского экономического форума.
"И если задуматься об этой концепции суверенитета, то она объединяет в себе идеи президента Трампа, председателя Си, премьер-министра Моди и других великих лидеров. На самом деле мы видим разрыв между суверенитетом и сотрудничеством, с одной стороны, и тем, что мы считаем провальной политикой глобализма, - с другой", - пояснил спецпредставитель президента РФ.
XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22-23 октября. Его ключевая тема - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.
стамбул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, стамбул, кирилл дмитриев, газопровод "турецкий поток"
РОССИЯ, Стамбул, Кирилл Дмитриев, Газопровод "Турецкий поток"
В основе сотрудничества России и Турции лежит суверенитет, заявил Дмитриев
Дмитриев: в основе взаимовыгодного сотрудничества между странами лежит суверенитет
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. В основе взаимовыгодного сотрудничества между странами лежит суверенитет, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
По его словам, российско-турецкое сотрудничество - отличный пример взаимодействия, которое может привести к процветанию и экономическому росту обеих стран, и не только в том, что касается атомных электростанций и "Турецкого потока", но и, например, туризма.
"Я думаю, что в основе успеха нашего сотрудничества лежит концепция суверенитета. Так что и президент Путин, и президент Эрдоган очень успешны, потому что они верят в суверенитет", - заявил Дмитриев в ходе Веронского Евразийского экономического форума.
"И если задуматься об этой концепции суверенитета, то она объединяет в себе идеи президента Трампа, председателя Си, премьер-министра Моди и других великих лидеров. На самом деле мы видим разрыв между суверенитетом и сотрудничеством, с одной стороны, и тем, что мы считаем провальной политикой глобализма, - с другой", - пояснил спецпредставитель президента РФ.
XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22-23 октября. Его ключевая тема - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.