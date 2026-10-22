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Дмитриев предложил европейским бизнес-лидерам надавить на политиков - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Дмитриев предложил европейским бизнес-лидерам надавить на политиков
Дмитриев предложил европейским бизнес-лидерам надавить на политиков - 22.10.2026, ПРАЙМ
Дмитриев предложил европейским бизнес-лидерам надавить на политиков
Европейским бизнес-лидерам нужно надавать на своих политиков, чтобы иметь возможность работать на российском рынке, заявил спецпредставитель президента РФ по... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T12:44+0300
2026-10-22T12:44+0300
россия
банки
стамбул
кирилл дмитриев
денис мантуров
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874509491.jpg?1792662263
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Европейским бизнес-лидерам нужно надавать на своих политиков, чтобы иметь возможность работать на российском рынке, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. "Я бы предложил европейским бизнес-лидерам немного надавить на своих бюрократов. Потому что у американских бизнесменов был доступ к российскому рынку", - сказал он в ходе Веронского Евразийского экономического форума. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай по отдельности. XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22-23 октября. Его ключевая тема - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.
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40
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40
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40
192
40
россия, банки, стамбул, кирилл дмитриев, денис мантуров
РОССИЯ, Банки, Стамбул, Кирилл Дмитриев, Денис Мантуров
12:44 22.10.2026
 
Дмитриев предложил европейским бизнес-лидерам надавить на политиков

Дмитриев предложил европейским бизнес-лидерам надавить на своих политиков

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Европейским бизнес-лидерам нужно надавать на своих политиков, чтобы иметь возможность работать на российском рынке, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Я бы предложил европейским бизнес-лидерам немного надавить на своих бюрократов. Потому что у американских бизнесменов был доступ к российскому рынку", - сказал он в ходе Веронского Евразийского экономического форума.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай по отдельности.
XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22-23 октября. Его ключевая тема - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.
 
РОССИЯБанкиСтамбулКирилл ДмитриевДенис Мантуров
 
 
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