https://1prime.ru/20261022/dmitriev-874509491.html

Дмитриев предложил европейским бизнес-лидерам надавить на политиков

Дмитриев предложил европейским бизнес-лидерам надавить на политиков - 22.10.2026, ПРАЙМ

Дмитриев предложил европейским бизнес-лидерам надавить на политиков

Европейским бизнес-лидерам нужно надавать на своих политиков, чтобы иметь возможность работать на российском рынке, заявил спецпредставитель президента РФ по... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T12:44+0300

2026-10-22T12:44+0300

2026-10-22T12:44+0300

россия

банки

стамбул

кирилл дмитриев

денис мантуров

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874509491.jpg?1792662263

СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Европейским бизнес-лидерам нужно надавать на своих политиков, чтобы иметь возможность работать на российском рынке, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. "Я бы предложил европейским бизнес-лидерам немного надавить на своих бюрократов. Потому что у американских бизнесменов был доступ к российскому рынку", - сказал он в ходе Веронского Евразийского экономического форума. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай по отдельности. XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22-23 октября. Его ключевая тема - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки, стамбул, кирилл дмитриев, денис мантуров