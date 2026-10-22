https://1prime.ru/20261022/dmitriev-874509491.html
Дмитриев предложил европейским бизнес-лидерам надавить на политиков
Дмитриев предложил европейским бизнес-лидерам надавить на политиков - 22.10.2026, ПРАЙМ
Дмитриев предложил европейским бизнес-лидерам надавить на политиков
Европейским бизнес-лидерам нужно надавать на своих политиков, чтобы иметь возможность работать на российском рынке, заявил спецпредставитель президента РФ по... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T12:44+0300
2026-10-22T12:44+0300
2026-10-22T12:44+0300
россия
банки
стамбул
кирилл дмитриев
денис мантуров
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874509491.jpg?1792662263
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Европейским бизнес-лидерам нужно надавать на своих политиков, чтобы иметь возможность работать на российском рынке, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Я бы предложил европейским бизнес-лидерам немного надавить на своих бюрократов. Потому что у американских бизнесменов был доступ к российскому рынку", - сказал он в ходе Веронского Евразийского экономического форума.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай по отдельности.
XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22-23 октября. Его ключевая тема - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.
стамбул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, банки, стамбул, кирилл дмитриев, денис мантуров
РОССИЯ, Банки, Стамбул, Кирилл Дмитриев, Денис Мантуров
Дмитриев предложил европейским бизнес-лидерам надавить на политиков
Дмитриев предложил европейским бизнес-лидерам надавить на своих политиков
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Европейским бизнес-лидерам нужно надавать на своих политиков, чтобы иметь возможность работать на российском рынке, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Я бы предложил европейским бизнес-лидерам немного надавить на своих бюрократов. Потому что у американских бизнесменов был доступ к российскому рынку", - сказал он в ходе Веронского Евразийского экономического форума.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай по отдельности.
XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22-23 октября. Его ключевая тема - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.