https://1prime.ru/20261022/dmitriev-874509934.html

Россия может продавать дизельное топливо Европе, заявил Дмитриев

Россия может продавать дизельное топливо Европе, заявил Дмитриев - 22.10.2026, ПРАЙМ

Россия может продавать дизельное топливо Европе, заявил Дмитриев

Россия вполне может продавать дизельное топливо Европе, если поступят соответствующие запросы, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T12:52+0300

2026-10-22T12:52+0300

2026-10-22T12:52+0300

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Россия вполне может продавать дизельное топливо Европе, если поступят соответствующие запросы, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. В первую очередь топливо пойдет в Соединенные Штаты. "Я думаю, если запросы соответствующие поступят, это вполне возможно", - сказал Дмитриев, отвечая на вопрос о возможности поставок дизельного топлива из России в Европу.

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россия, европа, сша, кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп