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Дмитриев: Россия и США продолжат развивать энергетическое сотрудничество - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Дмитриев: Россия и США продолжат развивать энергетическое сотрудничество
Дмитриев: Россия и США продолжат развивать энергетическое сотрудничество - 22.10.2026, ПРАЙМ
Дмитриев: Россия и США продолжат развивать энергетическое сотрудничество
Россия и США продолжат развивать энергетическое сотрудничество, Европа к ним тоже присоединится, заявил спецпредставитель президента РФ по... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T12:52+0300
2026-10-22T12:52+0300
россия
мировая экономика
европа
сша
стамбул
кирилл дмитриев
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Россия и США продолжат развивать энергетическое сотрудничество, Европа к ним тоже присоединится, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. "Безусловно, мы видим сотрудничество в энергетике, и оно будет, безусловно, развиваться и с Соединенными Штатами. И также мы уверены, что Европа тоже к этому присоединится", - сказал он журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22-23 октября. Его ключевая тема - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.
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россия, мировая экономика, европа, сша, стамбул, кирилл дмитриев
РОССИЯ, Мировая экономика, ЕВРОПА, США, Стамбул, Кирилл Дмитриев
12:52 22.10.2026
 
Дмитриев: Россия и США продолжат развивать энергетическое сотрудничество

Дмитриев: Россия и США будут развивать энергетическое сотрудничество, Европа присоединится

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Россия и США продолжат развивать энергетическое сотрудничество, Европа к ним тоже присоединится, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Безусловно, мы видим сотрудничество в энергетике, и оно будет, безусловно, развиваться и с Соединенными Штатами. И также мы уверены, что Европа тоже к этому присоединится", - сказал он журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22-23 октября. Его ключевая тема - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.
 
РОССИЯМировая экономикаЕВРОПАСШАСтамбулКирилл Дмитриев
 
 
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