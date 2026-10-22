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Дмитриев: Россия и США продолжат развивать энергетическое сотрудничество

Дмитриев: Россия и США продолжат развивать энергетическое сотрудничество - 22.10.2026, ПРАЙМ

Дмитриев: Россия и США продолжат развивать энергетическое сотрудничество

Россия и США продолжат развивать энергетическое сотрудничество, Европа к ним тоже присоединится, заявил спецпредставитель президента РФ по... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T12:52+0300

2026-10-22T12:52+0300

2026-10-22T12:52+0300

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Россия и США продолжат развивать энергетическое сотрудничество, Европа к ним тоже присоединится, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. "Безусловно, мы видим сотрудничество в энергетике, и оно будет, безусловно, развиваться и с Соединенными Штатами. И также мы уверены, что Европа тоже к этому присоединится", - сказал он журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22-23 октября. Его ключевая тема - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.

европа

сша

стамбул

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россия, мировая экономика, европа, сша, стамбул, кирилл дмитриев