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Топливный кризис будет набирать обороты в Европе, заявил Дмитриев - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Топливный кризис будет набирать обороты в Европе, заявил Дмитриев
Топливный кризис будет набирать обороты в Европе, заявил Дмитриев - 22.10.2026, ПРАЙМ
Топливный кризис будет набирать обороты в Европе, заявил Дмитриев
Топливный кризис будет набирать обороты в Европе, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами,... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T13:02+0300
2026-10-22T13:02+0300
россия
мировая экономика
европа
кирилл дмитриев
рфпи
ес
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Топливный кризис будет набирать обороты в Европе, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Мы видим топливный кризис в Европе, и он только будет набирать обороты", - сказал он журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. Дмитриев добавил, что в Европе страдают от очень высоких цен на энергетику. "Это результат попытки отказа от российской энергетики. Поэтому любой среднестатистический бизнесмен в Европе страдает от политики Евросоюза", - отметил он.
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россия, мировая экономика, европа, кирилл дмитриев, рфпи, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, ЕВРОПА, Кирилл Дмитриев, РФПИ, ЕС
13:02 22.10.2026
 
Топливный кризис будет набирать обороты в Европе, заявил Дмитриев

Глава РФПИ Дмитриев: топливный кризис будет набирать обороты в Европе

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Топливный кризис будет набирать обороты в Европе, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Мы видим топливный кризис в Европе, и он только будет набирать обороты", - сказал он журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
Дмитриев добавил, что в Европе страдают от очень высоких цен на энергетику. "Это результат попытки отказа от российской энергетики. Поэтому любой среднестатистический бизнесмен в Европе страдает от политики Евросоюза", - отметил он.
 
РОССИЯМировая экономикаЕВРОПАКирилл ДмитриевРФПИЕС
 
 
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