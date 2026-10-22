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Топливный кризис будет набирать обороты в Европе, заявил Дмитриев

Топливный кризис будет набирать обороты в Европе, заявил Дмитриев - 22.10.2026, ПРАЙМ

Топливный кризис будет набирать обороты в Европе, заявил Дмитриев

Топливный кризис будет набирать обороты в Европе, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами,... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T13:02+0300

2026-10-22T13:02+0300

2026-10-22T13:02+0300

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Топливный кризис будет набирать обороты в Европе, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Мы видим топливный кризис в Европе, и он только будет набирать обороты", - сказал он журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. Дмитриев добавил, что в Европе страдают от очень высоких цен на энергетику. "Это результат попытки отказа от российской энергетики. Поэтому любой среднестатистический бизнесмен в Европе страдает от политики Евросоюза", - отметил он.

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россия, мировая экономика, европа, кирилл дмитриев, рфпи, ес