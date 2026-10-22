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Дмитриев: Европа надеется на авось в выходе из топливного кризиса

Дмитриев: Европа надеется на авось в выходе из топливного кризиса - 22.10.2026, ПРАЙМ

Дмитриев: Европа надеется на авось в выходе из топливного кризиса

Европа надеется на авось в выходе из топливного кризиса, но у нее есть только один ответ - партнерство с Россией, заявил спецпредставитель президента РФ по... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T13:04+0300

2026-10-22T13:04+0300

2026-10-22T13:04+0300

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кирилл дмитриев

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Европа надеется на авось в выходе из топливного кризиса, но у нее есть только один ответ - партнерство с Россией, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. "Мы видим топливный кризис в Европе, и он будет только набирать обороты. Европа пытается надеяться на авось выйти из этого топливного кризиса, у Европы есть один ответ - это партнерство с Россией по энергетике", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. Он подчеркнул, что Европа страдает от супервысоких расходов на энергетику. "И многие европейские бизнесы, многие европейские граждане просто не могут позволить себе такие высокие расходы", - добавил он. XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22-23 октября. Его ключевая тема - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.

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россия, европа, стамбул, кирилл дмитриев