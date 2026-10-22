https://1prime.ru/20261022/dmitriev-874510861.html
Дмитриев: Европа надеется на авось в выходе из топливного кризиса
Дмитриев: Европа надеется на авось в выходе из топливного кризиса - 22.10.2026, ПРАЙМ
Дмитриев: Европа надеется на авось в выходе из топливного кризиса
Европа надеется на авось в выходе из топливного кризиса, но у нее есть только один ответ - партнерство с Россией, заявил спецпредставитель президента РФ по... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T13:04+0300
2026-10-22T13:04+0300
2026-10-22T13:04+0300
россия
европа
стамбул
кирилл дмитриев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874510861.jpg?1792663455
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Европа надеется на авось в выходе из топливного кризиса, но у нее есть только один ответ - партнерство с Россией, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. "Мы видим топливный кризис в Европе, и он будет только набирать обороты. Европа пытается надеяться на авось выйти из этого топливного кризиса, у Европы есть один ответ - это партнерство с Россией по энергетике", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. Он подчеркнул, что Европа страдает от супервысоких расходов на энергетику. "И многие европейские бизнесы, многие европейские граждане просто не могут позволить себе такие высокие расходы", - добавил он. XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22-23 октября. Его ключевая тема - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.
европа
стамбул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, стамбул, кирилл дмитриев
РОССИЯ, ЕВРОПА, Стамбул, Кирилл Дмитриев
Дмитриев: Европа надеется на авось в выходе из топливного кризиса
Дмитриев: только партнерство с Россией поможет Европе выйти из топливного кризиса
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Европа надеется на авось в выходе из топливного кризиса, но у нее есть только один ответ - партнерство с Россией, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Мы видим топливный кризис в Европе, и он будет только набирать обороты. Европа пытается надеяться на авось выйти из этого топливного кризиса, у Европы есть один ответ - это партнерство с Россией по энергетике", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
Он подчеркнул, что Европа страдает от супервысоких расходов на энергетику.
"И многие европейские бизнесы, многие европейские граждане просто не могут позволить себе такие высокие расходы", - добавил он.
XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22-23 октября. Его ключевая тема - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.