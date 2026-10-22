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Бизнес-форум Россия-США-ФРГ состоится во II квартале 2027 года - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Бизнес-форум Россия-США-ФРГ состоится во II квартале 2027 года
Бизнес-форум Россия-США-ФРГ состоится во II квартале 2027 года - 22.10.2026, ПРАЙМ
Бизнес-форум Россия-США-ФРГ состоится во II квартале 2027 года
Бизнес-форум РФ-США-ФРГ состоится во втором квартале 2027 года, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T14:08+0300
2026-10-22T14:08+0300
россия
финансы
фрг
италия
кирилл дмитриев
американская торговая палата
адг
amcham
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Бизнес-форум РФ-США-ФРГ состоится во втором квартале 2027 года, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В сентябре Дмитриев заявлял, что уже обсудил с партией "Альтернатива для Германии" и Американской торговой палатой проведение бизнес-форума Россия-Германия-США, идея была поддержана. По его словам, на участие в форуме поступило более 20 запросов от немецкого бизнеса, они идут "прям шквалом". "Мы ожидаем, что он (форум - ред.) состоится где-то во втором квартале следующего года", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. Он отметил, что место проведения мероприятия пока не определено. При этом он допустил, что в его работе сможет принять участие не только немецкий и американский бизнес, но и представители других стран. "Мы видим, что многие бизнесмены сегодня подошли из Италии, из других европейских стран, поэтому в том числе с "АдГ" мы обсудим, насколько целесообразно только немецко-американский бизнес (приглашать - ред.), а вы знаете AmCham уже это поддержал, либо также вот у нас запросы идут от итальянского бизнеса, от французского бизнеса. Поэтому мы еще должны это все определить", - сказал Дмитриев.
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россия, финансы, фрг, италия, кирилл дмитриев, американская торговая палата, адг, amcham
РОССИЯ, Финансы, ФРГ, ИТАЛИЯ, Кирилл Дмитриев, Американская торговая палата, АдГ, AmCham
14:08 22.10.2026
 
Бизнес-форум Россия-США-ФРГ состоится во II квартале 2027 года

Дмитриев: бизнес-форум России-США-ФРГ состоится во втором квартале 2027 года

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2026
© fotolia.com / DOC RABE Media
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Бизнес-форум РФ-США-ФРГ состоится во втором квартале 2027 года, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
В сентябре Дмитриев заявлял, что уже обсудил с партией "Альтернатива для Германии" и Американской торговой палатой проведение бизнес-форума Россия-Германия-США, идея была поддержана. По его словам, на участие в форуме поступило более 20 запросов от немецкого бизнеса, они идут "прям шквалом".
"Мы ожидаем, что он (форум - ред.) состоится где-то во втором квартале следующего года", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
Он отметил, что место проведения мероприятия пока не определено. При этом он допустил, что в его работе сможет принять участие не только немецкий и американский бизнес, но и представители других стран.
"Мы видим, что многие бизнесмены сегодня подошли из Италии, из других европейских стран, поэтому в том числе с "АдГ" мы обсудим, насколько целесообразно только немецко-американский бизнес (приглашать - ред.), а вы знаете AmCham уже это поддержал, либо также вот у нас запросы идут от итальянского бизнеса, от французского бизнеса. Поэтому мы еще должны это все определить", - сказал Дмитриев.
 
РОССИЯФинансыФРГИТАЛИЯКирилл ДмитриевАмериканская торговая палатаАдГAmCham
 
 
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