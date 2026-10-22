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Бизнес-форум Россия-США-ФРГ состоится во II квартале 2027 года

Бизнес-форум Россия-США-ФРГ состоится во II квартале 2027 года - 22.10.2026, ПРАЙМ

Бизнес-форум Россия-США-ФРГ состоится во II квартале 2027 года

Бизнес-форум РФ-США-ФРГ состоится во втором квартале 2027 года, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T14:08+0300

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2026-10-22T14:08+0300

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Бизнес-форум РФ-США-ФРГ состоится во втором квартале 2027 года, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В сентябре Дмитриев заявлял, что уже обсудил с партией "Альтернатива для Германии" и Американской торговой палатой проведение бизнес-форума Россия-Германия-США, идея была поддержана. По его словам, на участие в форуме поступило более 20 запросов от немецкого бизнеса, они идут "прям шквалом". "Мы ожидаем, что он (форум - ред.) состоится где-то во втором квартале следующего года", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. Он отметил, что место проведения мероприятия пока не определено. При этом он допустил, что в его работе сможет принять участие не только немецкий и американский бизнес, но и представители других стран. "Мы видим, что многие бизнесмены сегодня подошли из Италии, из других европейских стран, поэтому в том числе с "АдГ" мы обсудим, насколько целесообразно только немецко-американский бизнес (приглашать - ред.), а вы знаете AmCham уже это поддержал, либо также вот у нас запросы идут от итальянского бизнеса, от французского бизнеса. Поэтому мы еще должны это все определить", - сказал Дмитриев.

фрг

италия

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россия, финансы, фрг, италия, кирилл дмитриев, американская торговая палата, адг, amcham