Бизнес-форум Россия-США-ФРГ состоится во II квартале 2027 года
Дмитриев: бизнес-форум России-США-ФРГ состоится во втором квартале 2027 года
© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
© fotolia.com / DOC RABE Media
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Бизнес-форум РФ-США-ФРГ состоится во втором квартале 2027 года, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
В сентябре Дмитриев заявлял, что уже обсудил с партией "Альтернатива для Германии" и Американской торговой палатой проведение бизнес-форума Россия-Германия-США, идея была поддержана. По его словам, на участие в форуме поступило более 20 запросов от немецкого бизнеса, они идут "прям шквалом".
"Мы ожидаем, что он (форум - ред.) состоится где-то во втором квартале следующего года", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
Он отметил, что место проведения мероприятия пока не определено. При этом он допустил, что в его работе сможет принять участие не только немецкий и американский бизнес, но и представители других стран.
"Мы видим, что многие бизнесмены сегодня подошли из Италии, из других европейских стран, поэтому в том числе с "АдГ" мы обсудим, насколько целесообразно только немецко-американский бизнес (приглашать - ред.), а вы знаете AmCham уже это поддержал, либо также вот у нас запросы идут от итальянского бизнеса, от французского бизнеса. Поэтому мы еще должны это все определить", - сказал Дмитриев.