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Представители "АдГ" приедут в Москву в декабре

Представители "АдГ" приедут в Москву в декабре - 22.10.2026, ПРАЙМ

Представители "АдГ" приедут в Москву в декабре

Представители партии "Альтернатива для Германии" приедут в Москву в декабре для обсуждения форума РФ-США-ФРГ, заявил спецпредставитель президента РФ по... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T14:09+0300

2026-10-22T14:09+0300

2026-10-22T14:09+0300

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сша

кирилл дмитриев

американская торговая палата

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Представители партии "Альтернатива для Германии" приедут в Москву в декабре для обсуждения форума РФ-США-ФРГ, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В сентябре Дмитриев заявлял, что уже обсудил с партией "Альтернатива для Германии" и Американской торговой палатой проведение бизнес-форума России, Германии и США, идея была поддержана. "У нас уже в декабре будет встреча с представителями партии "Альтернатива для Германии", чтобы запланировать детально этот форум на следующий год", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. "Они в Москву приедут", - добавил он.

москва

германия

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россия, москва, германия, сша, кирилл дмитриев, американская торговая палата