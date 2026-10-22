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Представители "АдГ" приедут в Москву в декабре
Представители "АдГ" приедут в Москву в декабре - 22.10.2026, ПРАЙМ
Представители "АдГ" приедут в Москву в декабре
Представители партии "Альтернатива для Германии" приедут в Москву в декабре для обсуждения форума РФ-США-ФРГ, заявил спецпредставитель президента РФ по... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T14:09+0300
2026-10-22T14:09+0300
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Представители партии "Альтернатива для Германии" приедут в Москву в декабре для обсуждения форума РФ-США-ФРГ, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В сентябре Дмитриев заявлял, что уже обсудил с партией "Альтернатива для Германии" и Американской торговой палатой проведение бизнес-форума России, Германии и США, идея была поддержана. "У нас уже в декабре будет встреча с представителями партии "Альтернатива для Германии", чтобы запланировать детально этот форум на следующий год", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. "Они в Москву приедут", - добавил он.
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россия, москва, германия, сша, кирилл дмитриев, американская торговая палата
РОССИЯ, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ, США, Кирилл Дмитриев, Американская торговая палата
Представители "АдГ" приедут в Москву в декабре
Дмитриев: представители партии "Альтернатива для Германии" приедут в Москву в декабре