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Доля доллара в расчетах через SWIFT в сентябре опустилась до 49,63% - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Доля доллара в расчетах через SWIFT в сентябре опустилась до 49,63%
Доля доллара в расчетах через SWIFT в сентябре опустилась до 49,63% - 22.10.2026, ПРАЙМ
Доля доллара в расчетах через SWIFT в сентябре опустилась до 49,63%
Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам сентября опустилась на 2,46 процентного пункта, до минимальных с февраля этого года 49,63%,... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T11:31+0300
2026-10-22T11:31+0300
финансы
банки
китай
индия
swift
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам сентября опустилась на 2,46 процентного пункта, до минимальных с февраля этого года 49,63%, следует из данных системы, которые изучило РИА Новости. В августе доля доллара в SWIFT достигала рекордных 52,09%. Доля евро за сентябрь подросла на 0,32 процентного пункта - до 21,69%. Третье место по доле расчетов занял фунт стерлингов, чья доля выросла за месяц на 0,52 процентного пункта - до 6,89%. Четвертую строчку по-прежнему занимает иена - в августе ее доля в расчетах составила 3,4% (минус 0,12 процентного пункта). На пятом месте среди популярных в SWIFT валют остался юань, доля которого при этом находилась на максимуме с прошлого года - 3,3% (рост 0,07 процентного пункта). Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система и в Индии.
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финансы, банки, китай, индия, swift
Финансы, Банки, КИТАЙ, ИНДИЯ, SWIFT
11:31 22.10.2026
 
Доля доллара в расчетах через SWIFT в сентябре опустилась до 49,63%

Доля доллара в расчетах через SWIFT по итогам сентября опустилась до 49,63%

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам сентября опустилась на 2,46 процентного пункта, до минимальных с февраля этого года 49,63%, следует из данных системы, которые изучило РИА Новости.
В августе доля доллара в SWIFT достигала рекордных 52,09%.
Доля евро за сентябрь подросла на 0,32 процентного пункта - до 21,69%.
Третье место по доле расчетов занял фунт стерлингов, чья доля выросла за месяц на 0,52 процентного пункта - до 6,89%.
Четвертую строчку по-прежнему занимает иена - в августе ее доля в расчетах составила 3,4% (минус 0,12 процентного пункта).
На пятом месте среди популярных в SWIFT валют остался юань, доля которого при этом находилась на максимуме с прошлого года - 3,3% (рост 0,07 процентного пункта).
Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система и в Индии.
 
ФинансыБанкиКИТАЙИНДИЯSWIFT
 
 
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