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Доля продаж электромобилей в России к 2035 году составит около 25%
Доля продаж электромобилей в России к 2035 году составит около 25% - 22.10.2026, ПРАЙМ
Доля продаж электромобилей в России к 2035 году составит около 25%
Доля продаж электромобилей в России к 2035 году составит около 25% в целом, а в городах-миллионниках 50%, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T17:19+0300
2026-10-22T17:19+0300
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бизнес
россия
москва
санкт-петербург
казань
антон алиханов
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Доля продаж электромобилей в России к 2035 году составит около 25% в целом, а в городах-миллионниках 50%, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
Он напомнил о стратегии по автопрому, которая была принята недавно.
"Мы в 2035 году видим, что примерно четверть рынка новых автомобилей продаваемых будет "электричками". Но, в принципе, конечно, будут особенности для таких крупных агломераций, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, города-миллионники… в принципе там возрастет количество зарядных станций, там, очевидно, будут "электрички" более активно продаваться. Я думаю, что в таких агломерациях до 50% их доля может вырасти", - сказал Алиханов в интервью ИС "Вести".
Он пояснил, что в первую очередь это произойдет потому, что такие автомобили дешевле в плане зарядки.
"Но сейчас по сравнению с бензином раза в три, наверное, дешевле. Вот средний чек. А если ты заряжаешься, например, где-нибудь в Подмосковье, у тебя там дача, то это еще в три раза дешевле", - добавил министр.
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, казань, антон алиханов
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЗАНЬ, Антон Алиханов
Доля продаж электромобилей в России к 2035 году составит около 25%
Алиханов: доля продаж электромобилей в России к 2035 году составит около 25%
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Доля продаж электромобилей в России к 2035 году составит около 25% в целом, а в городах-миллионниках 50%, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
Он напомнил о стратегии по автопрому, которая была принята недавно.
"Мы в 2035 году видим, что примерно четверть рынка новых автомобилей продаваемых будет "электричками". Но, в принципе, конечно, будут особенности для таких крупных агломераций, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, города-миллионники… в принципе там возрастет количество зарядных станций, там, очевидно, будут "электрички" более активно продаваться. Я думаю, что в таких агломерациях до 50% их доля может вырасти", - сказал Алиханов в интервью ИС "Вести".
Он пояснил, что в первую очередь это произойдет потому, что такие автомобили дешевле в плане зарядки.
"Но сейчас по сравнению с бензином раза в три, наверное, дешевле. Вот средний чек. А если ты заряжаешься, например, где-нибудь в Подмосковье, у тебя там дача, то это еще в три раза дешевле", - добавил министр.