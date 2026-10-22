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Доля продаж электромобилей в России к 2035 году составит около 25%

Доля продаж электромобилей в России к 2035 году составит около 25% - 22.10.2026, ПРАЙМ

Доля продаж электромобилей в России к 2035 году составит около 25%

Доля продаж электромобилей в России к 2035 году составит около 25% в целом, а в городах-миллионниках 50%, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T17:19+0300

2026-10-22T17:19+0300

2026-10-22T17:19+0300

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

казань

антон алиханов

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Доля продаж электромобилей в России к 2035 году составит около 25% в целом, а в городах-миллионниках 50%, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Он напомнил о стратегии по автопрому, которая была принята недавно. "Мы в 2035 году видим, что примерно четверть рынка новых автомобилей продаваемых будет "электричками". Но, в принципе, конечно, будут особенности для таких крупных агломераций, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, города-миллионники… в принципе там возрастет количество зарядных станций, там, очевидно, будут "электрички" более активно продаваться. Я думаю, что в таких агломерациях до 50% их доля может вырасти", - сказал Алиханов в интервью ИС "Вести". Он пояснил, что в первую очередь это произойдет потому, что такие автомобили дешевле в плане зарядки. "Но сейчас по сравнению с бензином раза в три, наверное, дешевле. Вот средний чек. А если ты заряжаешься, например, где-нибудь в Подмосковье, у тебя там дача, то это еще в три раза дешевле", - добавил министр.

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