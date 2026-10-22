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Расчетный курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 5 августа

Расчетный курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 5 августа - 22.10.2026, ПРАЙМ

Расчетный курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 5 августа

Расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 81 рубля - впервые с 5 августа, следует из данных торгов. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T12:20+0300

2026-10-22T12:20+0300

2026-10-22T12:20+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 81 рубля - впервые с 5 августа, следует из данных торгов. К 12.13 мск курс доллара снижается на 65 копеек относительно предыдущего закрытия - до 80,96 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 9.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

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рынок, рубль, доллар, валюта