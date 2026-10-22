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Движение на Транскавказской автомагистрали закрыто до особого распоряжения
Движение на Транскавказской автомагистрали закрыто до особого распоряжения - 22.10.2026, ПРАЙМ
Движение на Транскавказской автомагистрали закрыто до особого распоряжения
Движение транспорта на Транскавказской автомагистрали закрыто в обоих направлениях до особого распоряжения, сообщает МЧС Южной Осетии. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T13:11+0300
2026-10-22T13:11+0300
2026-10-22T13:11+0300
бизнес
южная осетия
мчс
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Движение транспорта на Транскавказской автомагистрали закрыто в обоих направлениях до особого распоряжения, сообщает МЧС Южной Осетии.
"С 11.00 22 октября до особого распоряжения Транскавказская автомагистраль закрыта для передвижения автотранспортных средств в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Причины ввода ограничений не уточняются.
Транскавказская автомагистраль Алагир - Цхинвал является единственной автомобильной дорогой, соединяющей Россию с Южной Осетией. Трасса регулярно подвергается ударам стихии: в межсезонье наибольшую опасность представляют сели и камнепады, зимой - снежные лавины.
Наиболее сложным считается 28-километровый участок от поселка Бурон до северного портала Рокского тоннеля - здесь расположены более 230 лавинных очагов, из которых свыше 170 угрожают автотранспорту и могут создавать лавинные завалы на дороге.
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бизнес, южная осетия, мчс
Бизнес, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, МЧС
Движение на Транскавказской автомагистрали закрыто до особого распоряжения
Движение транспорта на Транскавказской автомагистрали закрыто в обоих направлениях
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Движение транспорта на Транскавказской автомагистрали закрыто в обоих направлениях до особого распоряжения, сообщает МЧС Южной Осетии.
"С 11.00 22 октября до особого распоряжения Транскавказская автомагистраль закрыта для передвижения автотранспортных средств в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Причины ввода ограничений не уточняются.
Транскавказская автомагистраль Алагир - Цхинвал является единственной автомобильной дорогой, соединяющей Россию с Южной Осетией. Трасса регулярно подвергается ударам стихии: в межсезонье наибольшую опасность представляют сели и камнепады, зимой - снежные лавины.
Наиболее сложным считается 28-километровый участок от поселка Бурон до северного портала Рокского тоннеля - здесь расположены более 230 лавинных очагов, из которых свыше 170 угрожают автотранспорту и могут создавать лавинные завалы на дороге.