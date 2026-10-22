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Движение по Транскавказской автомагистрали открыли в обоих направлениях
Движение по Транскавказской автомагистрали открыли в обоих направлениях - 22.10.2026, ПРАЙМ
Движение по Транскавказской автомагистрали открыли в обоих направлениях
Движение транспорта на Транскавказской автомагистрали снова открыто в обоих направлениях, сообщает МЧС Южной Осетии. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:35+0300
2026-10-22T15:35+0300
2026-10-22T15:36+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Движение транспорта на Транскавказской автомагистрали снова открыто в обоих направлениях, сообщает МЧС Южной Осетии. Ранее в четверг МЧС республики сообщило, что Транскавказская автомагистраль закрыта до особого распоряжения, причины введения ограничений не уточнялись. "С 14.30 22 октября Транскавказская автомагистраль открыта для передвижения автотранспортных средств в обоих направления", - сообщает ведомство в Telegram-канале. Транскавказская автомагистраль Алагир - Цхинвал является единственной автомобильной дорогой, соединяющей Россию с Южной Осетией. Трасса регулярно подвергается ударам стихии: в межсезонье наибольшую опасность представляют сели и камнепады, зимой - снежные лавины. Наиболее сложным считается 28-километровый участок от поселка Бурон до северного портала Рокского тоннеля - здесь расположены более 230 лавинных очагов, из которых свыше 170 угрожают автотранспорту и могут создавать лавинные завалы на дороге.
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бизнес, россия, южная осетия, мчс
Бизнес, РОССИЯ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, МЧС
Движение по Транскавказской автомагистрали открыли в обоих направлениях
Движение транспорта на Транскавказской автомагистрали снова открыто в обоих направлениях
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Движение транспорта на Транскавказской автомагистрали снова открыто в обоих направлениях, сообщает МЧС Южной Осетии.
Ранее в четверг МЧС республики сообщило, что Транскавказская автомагистраль закрыта до особого распоряжения, причины введения ограничений не уточнялись.
"С 14.30 22 октября Транскавказская автомагистраль открыта для передвижения автотранспортных средств в обоих направления", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
Транскавказская автомагистраль Алагир - Цхинвал является единственной автомобильной дорогой, соединяющей Россию с Южной Осетией. Трасса регулярно подвергается ударам стихии: в межсезонье наибольшую опасность представляют сели и камнепады, зимой - снежные лавины. Наиболее сложным считается 28-километровый участок от поселка Бурон до северного портала Рокского тоннеля - здесь расположены более 230 лавинных очагов, из которых свыше 170 угрожают автотранспорту и могут создавать лавинные завалы на дороге.