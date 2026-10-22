Инвесторы фиксируют прибыль

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду корректировался на фоне отсутствия конкретики по итогам встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа. По состоянию на 19:10 индекс Московской биржи опустился на 0,94 процента, до 2448,94 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,16 процента, до 941,12 пункта, благодаря укреплению рубля. Индекс государственных облигаций RGBI прибавил 0,24 процента, до 111,95 пункта.21 октября Министерство финансов Российской Федерации провело два аукциона облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД): среднесрочного выпуска 26235 с погашением в марте 2031 года и длинного выпуска 26253 с погашением в октябре 2038 года. Совокупный спрос на основных аукционах достиг 276,803 миллиарда рублей, а размещенный объем составил 136,238 миллиарда рублей по номиналу. Эти данные подтверждают интерес инвесторов к облигациям с фиксированным купоном, а дефицита спроса на государственный долг не наблюдается.На валютном рынке рубль укрепился: доллар США подешевел на 1,23 процента, до 81,66 рубля; евро — на 1,27 процента, до 91,60 рубля; юань опустился на 0,92 процента, до 12,24 рубля. Поддержку национальной валюте оказали продажи экспортной выручки под налоговый период. Мы ожидаем, что в ближайшие дни курс рубля стабилизируется в диапазоне 81-84 рубля за доллар США. Стоимость нефти в среду снизилась: декабрьский фьючерс на марку Brent подешевел на 0,47 процента, до 108,66 доллара за баррель.Котировки золота консолидируются в диапазоне 4100-4200 долларов за унцию, однако интерес долгосрочных инвесторов к металлу сохраняется. Запасы золотых биржевых инвестиционных фондов (ETF) в начале октября достигли максимума с начала года — 101,3 миллиона унций, несмотря на то что цена остается значительно ниже январского пика. Похоже, что институциональные инвесторы стабильно возвращаются на рынок при снижении цены к 4000 долларов за унцию.С 13 по 19 октября рост потребительских цен в России замедлился до 0,05 процента после 0,11 процента неделей ранее, годовая инфляция — до 7,15 процента, а инфляционные ожидания населения в октябре снизились с 14,2 процента до 13,2 процента. Цены растут медленнее, но остаются выше целевого значения Банка России, поэтому мы полагаем, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 14 процентов на заседании 23 октября."АЛРОСА" 23 октября рассмотрит новую редакцию дивидендной политики. Действующая версия привязана к свободному денежному потоку, а коэффициент "Чистый долг" / EBITDA на 30 июня составлял 3,2x против 1,2x годом ранее, поэтому выплат не было ни за 2024, ни за 2025 год. Республика Якутия, крупный акционер, закладывает в бюджет 2027–2029 годов отсутствие дивидендов. Но сам факт пересмотра политики говорит о том, что компания ищет формулу возобновления выплат при восстановлении алмазного рынка.Автор: Иван Ефанов, аналитик "Цифра брокер"
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду корректировался на фоне отсутствия конкретики по итогам встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа. По состоянию на 19:10 индекс Московской биржи опустился на 0,94 процента, до 2448,94 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,16 процента, до 941,12 пункта, благодаря укреплению рубля. Индекс государственных облигаций RGBI прибавил 0,24 процента, до 111,95 пункта.
21 октября Министерство финансов Российской Федерации провело два аукциона облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД): среднесрочного выпуска 26235 с погашением в марте 2031 года и длинного выпуска 26253 с погашением в октябре 2038 года. Совокупный спрос на основных аукционах достиг 276,803 миллиарда рублей, а размещенный объем составил 136,238 миллиарда рублей по номиналу. Эти данные подтверждают интерес инвесторов к облигациям с фиксированным купоном, а дефицита спроса на государственный долг не наблюдается.
На валютном рынке рубль укрепился: доллар США подешевел на 1,23 процента, до 81,66 рубля; евро — на 1,27 процента, до 91,60 рубля; юань опустился на 0,92 процента, до 12,24 рубля. Поддержку национальной валюте оказали продажи экспортной выручки под налоговый период. Мы ожидаем, что в ближайшие дни курс рубля стабилизируется в диапазоне 81-84 рубля за доллар США. Стоимость нефти в среду снизилась: декабрьский фьючерс на марку Brent подешевел на 0,47 процента, до 108,66 доллара за баррель.
Котировки золота консолидируются в диапазоне 4100-4200 долларов за унцию, однако интерес долгосрочных инвесторов к металлу сохраняется. Запасы золотых биржевых инвестиционных фондов (ETF) в начале октября достигли максимума с начала года — 101,3 миллиона унций, несмотря на то что цена остается значительно ниже январского пика. Похоже, что институциональные инвесторы стабильно возвращаются на рынок при снижении цены к 4000 долларов за унцию.
С 13 по 19 октября рост потребительских цен в России замедлился до 0,05 процента после 0,11 процента неделей ранее, годовая инфляция — до 7,15 процента, а инфляционные ожидания населения в октябре снизились с 14,2 процента до 13,2 процента. Цены растут медленнее, но остаются выше целевого значения Банка России, поэтому мы полагаем, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 14 процентов на заседании 23 октября.
"АЛРОСА" 23 октября рассмотрит новую редакцию дивидендной политики. Действующая версия привязана к свободному денежному потоку, а коэффициент "Чистый долг" / EBITDA на 30 июня составлял 3,2x против 1,2x годом ранее, поэтому выплат не было ни за 2024, ни за 2025 год. Республика Якутия, крупный акционер, закладывает в бюджет 2027–2029 годов отсутствие дивидендов. Но сам факт пересмотра политики говорит о том, что компания ищет формулу возобновления выплат при восстановлении алмазного рынка.
Автор: Иван Ефанов, аналитик "Цифра брокер"
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