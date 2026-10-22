https://1prime.ru/20261022/ekspert-874497927.html
Эксперт посоветовала проверять настройки приватности в соцсетях
Эксперт посоветовала проверять настройки приватности в соцсетях - 22.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт посоветовала проверять настройки приватности в соцсетях
Пользователям необходимо проверять настройки приватности в соцсетях и других приложениях, поскольку после обновлений они могут автоматически измениться,... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T02:46+0300
2026-10-22T02:46+0300
2026-10-22T02:46+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Пользователям необходимо проверять настройки приватности в соцсетях и других приложениях, поскольку после обновлений они могут автоматически измениться, рассказала РИА Новости директор по ответственному использованию данных "Яндекса" Надежда Симачевская.
"Рекомендуется периодически проверять настройки публичности в соцсетях и других онлайн-сервисах: кому виден номер телефона, кто может отправлять личные сообщения, видеть публикации, подписки и активность. Стоит проверить и настройки самого аккаунта, а не только отдельных сервисов... Со временем также накапливаются аккаунты, которыми вы давно не пользуетесь, но в которых по-прежнему хранятся ваши данные. Если такие профили вам больше не нужны, их стоит удалить", - сообщила она.
Эксперт уточнила, что сервисы иногда обновляются и в них появляются новые функции. Вместе с обновлением может меняться и то, что по умолчанию доступно другим пользователям. "То, что вы закрыли год назад, после обновления могло снова стать публичным", - прокомментировала она.
Помимо настроек, важно обращать внимание и на то, какие сведения передаются другим людям.
"Своими данными в сети стоит распоряжаться так же бережно, как личными вещами. Не оставляйте их где попало и не отдавайте первому встречному. Приватность - это не про то, чтобы прятаться, а про то, чтобы решать самому, что показывать миру, а что оставить только себе", - заключила эксперт.
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технологии, бизнес, общество , яндекс
Технологии, Бизнес, Общество , Яндекс
Эксперт посоветовала проверять настройки приватности в соцсетях
Эксперт Симачевская посоветовала проверять настройки приватности в соцсетях
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Пользователям необходимо проверять настройки приватности в соцсетях и других приложениях, поскольку после обновлений они могут автоматически измениться, рассказала РИА Новости директор по ответственному использованию данных "Яндекса" Надежда Симачевская.
"Рекомендуется периодически проверять настройки публичности в соцсетях и других онлайн-сервисах: кому виден номер телефона, кто может отправлять личные сообщения, видеть публикации, подписки и активность. Стоит проверить и настройки самого аккаунта, а не только отдельных сервисов... Со временем также накапливаются аккаунты, которыми вы давно не пользуетесь, но в которых по-прежнему хранятся ваши данные. Если такие профили вам больше не нужны, их стоит удалить", - сообщила она.
Эксперт уточнила, что сервисы иногда обновляются и в них появляются новые функции. Вместе с обновлением может меняться и то, что по умолчанию доступно другим пользователям. "То, что вы закрыли год назад, после обновления могло снова стать публичным", - прокомментировала она.
Помимо настроек, важно обращать внимание и на то, какие сведения передаются другим людям.
"Своими данными в сети стоит распоряжаться так же бережно, как личными вещами. Не оставляйте их где попало и не отдавайте первому встречному. Приватность - это не про то, чтобы прятаться, а про то, чтобы решать самому, что показывать миру, а что оставить только себе", - заключила эксперт.