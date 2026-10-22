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Эксперт рассказал, как улучшить кредитную историю

Эксперт рассказал, как улучшить кредитную историю - 22.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как улучшить кредитную историю

Россияне могут улучшить кредитную историю, взяв небольшой кредит и погасив его досрочно, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T05:17+0300

2026-10-22T05:17+0300

2026-10-22T05:17+0300

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финансы

россия

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россияне могут улучшить кредитную историю, взяв небольшой кредит и погасив его досрочно, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "Наличие опыта успешного погашения разных типов кредитов (например, кредитной карты и автокредита) положительно сказывается на рейтинге. Можно взять небольшой кредит (например, на бытовую технику) и погасить его досрочно или строго по графику. Это создаст положительную запись в вашей истории", - прокомментировал он. Эксперт также назвал кредитную карту удобным инструментом для улучшения кредитной истории. "Выберите карту с льготным периодом (например, до 120 дней), тратьте не более 30-50% от лимита и полностью гасите задолженность каждый месяц до окончания льготного периода", - добавил Смирнов. Если в кредитной истории есть ошибка, допущенная банком или мошенниками, ее можно и нужно оспорить, отмечает эксперт. Для этого необходимо заявление в Бюро кредитных историй, которое проверит данные и внесет исправления, добавил он.

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банки, финансы, россия, "бкс мир инвестиций"