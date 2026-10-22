https://1prime.ru/20261022/ekspert-874498643.html
Эксперт рассказал, как улучшить кредитную историю
Эксперт рассказал, как улучшить кредитную историю - 22.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как улучшить кредитную историю
Россияне могут улучшить кредитную историю, взяв небольшой кредит и погасив его досрочно, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T05:17+0300
2026-10-22T05:17+0300
2026-10-22T05:17+0300
банки
финансы
россия
"бкс мир инвестиций"
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874498643.jpg?1792635439
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россияне могут улучшить кредитную историю, взяв небольшой кредит и погасив его досрочно, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
"Наличие опыта успешного погашения разных типов кредитов (например, кредитной карты и автокредита) положительно сказывается на рейтинге. Можно взять небольшой кредит (например, на бытовую технику) и погасить его досрочно или строго по графику. Это создаст положительную запись в вашей истории", - прокомментировал он.
Эксперт также назвал кредитную карту удобным инструментом для улучшения кредитной истории.
"Выберите карту с льготным периодом (например, до 120 дней), тратьте не более 30-50% от лимита и полностью гасите задолженность каждый месяц до окончания льготного периода", - добавил Смирнов.
Если в кредитной истории есть ошибка, допущенная банком или мошенниками, ее можно и нужно оспорить, отмечает эксперт. Для этого необходимо заявление в Бюро кредитных историй, которое проверит данные и внесет исправления, добавил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия, "бкс мир инвестиций"
Банки, Финансы, РОССИЯ, "БКС Мир инвестиций"
Эксперт рассказал, как улучшить кредитную историю
Эксперт Смирнов: россияне могут улучшить кредитную историю, взяв небольшой кредит
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россияне могут улучшить кредитную историю, взяв небольшой кредит и погасив его досрочно, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
"Наличие опыта успешного погашения разных типов кредитов (например, кредитной карты и автокредита) положительно сказывается на рейтинге. Можно взять небольшой кредит (например, на бытовую технику) и погасить его досрочно или строго по графику. Это создаст положительную запись в вашей истории", - прокомментировал он.
Эксперт также назвал кредитную карту удобным инструментом для улучшения кредитной истории.
"Выберите карту с льготным периодом (например, до 120 дней), тратьте не более 30-50% от лимита и полностью гасите задолженность каждый месяц до окончания льготного периода", - добавил Смирнов.
Если в кредитной истории есть ошибка, допущенная банком или мошенниками, ее можно и нужно оспорить, отмечает эксперт. Для этого необходимо заявление в Бюро кредитных историй, которое проверит данные и внесет исправления, добавил он.