https://1prime.ru/20261022/ekspert-874535115.html

Эксперт объяснил, чем опасны уязвимости в языке программирования PHP

Эксперт объяснил, чем опасны уязвимости в языке программирования PHP - 22.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, чем опасны уязвимости в языке программирования PHP

Уязвимости в языке программирования PHP открывают злоумышленникам доступ к информации на сайте – у них появляется возможность украсть базы данных, изменить... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T20:33+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Уязвимости в языке программирования PHP открывают злоумышленникам доступ к информации на сайте – у них появляется возможность украсть базы данных, изменить содержимое сайта и разместить вредоносный код, рассказал РИА Новости IT-эксперт Владимир Зыков. В среду разработчики PHP объявили о двух критических уязвимостях безопасности. Отключения правительственных сайтов наблюдались в Венгрии, Германии, Нидерландах, Словакии, Франции и других странах Европы. Эксперт привел данные, согласно которым PHP используется примерно на 70% сайтов, у которых удалось определить серверный язык программирования. "И получается, что одна уязвимость в PHP потенциально может поставить под угрозу огромное количество совершенно разных сайтов по всему миру", - добавил Зыков. "В данном случае ситуация действительно серьезная. Разработчики обнаружили сразу две критические уязвимости, получившие оценку 9,2 балла из 10 возможных. Самое неприятное, что они потенциально позволяют злоумышленнику удаленно выполнять собственный программный код на уязвимом сервере, причем даже без знания логина и пароля", - сказал он. Как отметил специалист, все зависит от того, какие права есть у серверного процесса и как защищена инфраструктура. Хакеры могут попытаться украсть базы данных с персональной информацией пользователей, изменить содержимое сайта, разместить вредоносный код, получить доступ к служебным файлам или использовать взломанный сервер для дальнейших атак. "Почему власти решили временно отключать сайты? Потому что это - наиболее надежный способ не дать злоумышленникам воспользоваться уязвимостью, пока специалисты устанавливают обновления", - сказал он.Эксперт уточнил, что особенно важно закрыть государственные ресурсы, где могут храниться персональные данные миллионов граждан. "Поэтому временное отключение здесь не признак того, что сайт уже взломали, а скорее мера предосторожности", - отметил он.Зыков напомнил, что исправления разработчики выпустили еще 21 октября, и теперь главная задача - как можно быстрее установить их на всех уязвимых системах."Для обычных пользователей непосредственная опасность значительно ниже, чем для владельцев сайтов, но если сервер взломают и похитят базы данных, последствия могут затронуть и посетителей этих ресурсов", - подытожил он.PHP (Hypertext PreProcessor, "препроцессор гипертекста") - скриптовый язык программирования, который сейчас широко используется для создания сайтов и интернет-сервисов, в том числе государственных. Его используют в проектах разных масштабов: от браузерной игры и социальной сети до крупных веб-приложений в интернете.

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технологии, финансы, банки, венгрия, германия, нидерланды