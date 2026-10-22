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Британский энергорегулятор одобрил соглашение с National Gas - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Британский энергорегулятор одобрил соглашение с National Gas
Британский энергорегулятор одобрил соглашение с National Gas - 22.10.2026, ПРАЙМ
Британский энергорегулятор одобрил соглашение с National Gas
Британский энергорегулятор Ofgem сообщил, что одобрил соглашение между компаниями Interconnector Limited и National Gas о сохранении мощностей импорта газа по... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T12:26+0300
2026-10-22T12:30+0300
газ
великобритания
бельгия
европа
ofgem
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ЛОНДОН, 22 окт - ПРАЙМ. Британский энергорегулятор Ofgem сообщил, что одобрил соглашение между компаниями Interconnector Limited и National Gas о сохранении мощностей импорта газа по газопроводу между Великобританией и Бельгией на фоне возможных проблем с запасами энергоносителей в королевстве зимой. В опубликованном в начале месяца докладе Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) говорилось, что запасы газа в хранилищах Великобритании могут полностью закончиться при ограниченных поставках сжиженного природного газа и суровой зиме. "Ofgem одобрил заключение компанией Interconnector Limited в рамках ее лицензии соглашения с National Gas Transmission plc (National Gas) об укреплении возможностей импорта газа через газопровод между Великобританией и Бельгией", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте энергорегулятора. Как отмечает Ofgem, хотя трубопроводы между Великобританией и континентальной Европой используются для импорта газа лишь время от времени, они играют важную роль в периоды особенно высокого спроса, например, во время суровой зимы. В последние годы объем импорта газа через такие газопроводы сократился из-за уменьшения коммерческой привлекательности и отдельных технических ограничений, а мощность двустороннего газопровода между Бельгией и Великобританией была снижена из-за роста постоянных расходов на техническое обслуживание, говорится в сообщении. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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газ, великобритания, бельгия, европа, ofgem
Газ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БЕЛЬГИЯ, ЕВРОПА, Ofgem
12:26 22.10.2026 (обновлено: 12:30 22.10.2026)
 
Британский энергорегулятор одобрил соглашение с National Gas

Ofgem одобрил соглашение с National Gas о сохранении мощностей импорта газа

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ЛОНДОН, 22 окт - ПРАЙМ. Британский энергорегулятор Ofgem сообщил, что одобрил соглашение между компаниями Interconnector Limited и National Gas о сохранении мощностей импорта газа по газопроводу между Великобританией и Бельгией на фоне возможных проблем с запасами энергоносителей в королевстве зимой.
В опубликованном в начале месяца докладе Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) говорилось, что запасы газа в хранилищах Великобритании могут полностью закончиться при ограниченных поставках сжиженного природного газа и суровой зиме.
"Ofgem одобрил заключение компанией Interconnector Limited в рамках ее лицензии соглашения с National Gas Transmission plc (National Gas) об укреплении возможностей импорта газа через газопровод между Великобританией и Бельгией", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте энергорегулятора.
Как отмечает Ofgem, хотя трубопроводы между Великобританией и континентальной Европой используются для импорта газа лишь время от времени, они играют важную роль в периоды особенно высокого спроса, например, во время суровой зимы.
В последние годы объем импорта газа через такие газопроводы сократился из-за уменьшения коммерческой привлекательности и отдельных технических ограничений, а мощность двустороннего газопровода между Бельгией и Великобританией была снижена из-за роста постоянных расходов на техническое обслуживание, говорится в сообщении.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
 
ГазВЕЛИКОБРИТАНИЯБЕЛЬГИЯЕВРОПАOfgem
 
 
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