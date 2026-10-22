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Продажи новых легковых автомобилей в ЕС в сентябре выросли на 9,3%
Продажи новых легковых автомобилей в ЕС в сентябре выросли на 9,3% - 22.10.2026, ПРАЙМ
Продажи новых легковых автомобилей в ЕС в сентябре выросли на 9,3%
Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в сентябре выросли на 9,3% в годовом натуральном выражении, до 971 048 машин, свидетельствуют данные... | 22.10.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в сентябре выросли на 9,3% в годовом натуральном выражении, до 971 048 машин, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).
На крупнейших рынках в сентябре наблюдалась положительная динамика: в Германии показатель вырос на 9%, во Франции - на 11,6%, в Италии - на 9,8%, в Испании - на 10,2%.
За первые три квартала года отмечен рост продаж новых автомобилей в странах ЕС - на 5,7% в годовом выражении, до 8 517 059 машин. Во Франции увеличение показателя составило 4,1%, в Германии - 5,3%, в Италии - 8,6%, в Испании - на 6,7%.
В модельном разрезе, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Volkswagen Group в сентябре снизились на 4,1%, Stellantis (бывших Fiat и PSA) - выросли на 4,7%, группы Renault - на 1,8%. Продажи электромобилей Tesla в ЕС в сентябре поднялись на 1,8 раза, до 25 656 единиц, BYD - увеличились в 2,1 раза.
За три квартала продажи Volkswagen выросли на 0,7%, Stellantis - на 5,1%, Renault - снизились на 3,5%, Tesla - увеличились в 1,7 раза, BYD - поднялись в 2,5 раза.
Продажи бензиновых автомобилей снизились в сентябре на 23,4%, до 168 564 машин, дизельных - на 29,6%, до 50 557 машин, аккумуляторных - выросли в 1,7 раза, до 290 117 автомобилей, подключаемых гибридных - увеличились на 11,7%, до 102 267 машин, гибридных электрических - поднялись на 7,3%, до 330 693 автомобилей, остальных - сократились на 0,3%, до 28 850 машин.
В январе-сентябре продажи бензиновых автомобилей снизились на 19,1%, до 1 802 078 машин, дизельных - на 19,5%, до 602 206 машин, аккумуляторных - выросли на 48,5%, до 1 931 465 автомобилей, подключаемых гибридных - на 18,6%, до 860 257 машин, гибридных электрических - на 10,7%, до 3 090 530 автомобилей, остальных - сократились на 11,9%, до 230 523 машин.
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бизнес, мировая экономика, германия, франция, италия, ес, stellantis, renault, renault duster
Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, ЕС, Stellantis, Renault, Renault Duster
Продажи новых легковых автомобилей в ЕС в сентябре выросли на 9,3%
ACEA: продажи новых легковых автомобилей в ЕС в сентябре выросли на 9,3%
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в сентябре выросли на 9,3% в годовом натуральном выражении, до 971 048 машин, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).
На крупнейших рынках в сентябре наблюдалась положительная динамика: в Германии показатель вырос на 9%, во Франции - на 11,6%, в Италии - на 9,8%, в Испании - на 10,2%.
За первые три квартала года отмечен рост продаж новых автомобилей в странах ЕС - на 5,7% в годовом выражении, до 8 517 059 машин. Во Франции увеличение показателя составило 4,1%, в Германии - 5,3%, в Италии - 8,6%, в Испании - на 6,7%.
В модельном разрезе, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Volkswagen Group в сентябре снизились на 4,1%, Stellantis (бывших Fiat и PSA) - выросли на 4,7%, группы Renault - на 1,8%. Продажи электромобилей Tesla в ЕС в сентябре поднялись на 1,8 раза, до 25 656 единиц, BYD - увеличились в 2,1 раза.
За три квартала продажи Volkswagen выросли на 0,7%, Stellantis - на 5,1%, Renault - снизились на 3,5%, Tesla - увеличились в 1,7 раза, BYD - поднялись в 2,5 раза.
Продажи бензиновых автомобилей снизились в сентябре на 23,4%, до 168 564 машин, дизельных - на 29,6%, до 50 557 машин, аккумуляторных - выросли в 1,7 раза, до 290 117 автомобилей, подключаемых гибридных - увеличились на 11,7%, до 102 267 машин, гибридных электрических - поднялись на 7,3%, до 330 693 автомобилей, остальных - сократились на 0,3%, до 28 850 машин.
В январе-сентябре продажи бензиновых автомобилей снизились на 19,1%, до 1 802 078 машин, дизельных - на 19,5%, до 602 206 машин, аккумуляторных - выросли на 48,5%, до 1 931 465 автомобилей, подключаемых гибридных - на 18,6%, до 860 257 машин, гибридных электрических - на 10,7%, до 3 090 530 автомобилей, остальных - сократились на 11,9%, до 230 523 машин.