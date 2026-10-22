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ЕС добился исключения российского соболя из запрета на импорт меха
ЕС добился исключения российского соболя из запрета на импорт меха - 22.10.2026, ПРАЙМ
ЕС добился исключения российского соболя из запрета на импорт меха
Еврокомиссия подтвердила, что ряд стран ЕС добился в июле этого года исключения российского соболя из санкционного запрета на импорт меха, сославшись на... | 22.10.2026, ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия подтвердила, что ряд стран ЕС добился в июле этого года исключения российского соболя из санкционного запрета на импорт меха, сославшись на критическую зависимость своих производителей от российских поставок и отсутствие альтернатив, заявил еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге. "Некоторые государства-члены ЕС заявили, что их промышленность зависит от этих весьма специфических товаров, для которых нет альтернативных источников поставок. Поэтому все 27 государств-членов единогласно согласовали целевое исключение для российского соболиного меха из запрета на импорт", - сказал Сикела. Еврокомиссар подчеркнул, что исключение касается исключительно соболя (Martes zibellina), тогда как запрет на импорт необработанных меховых шкурок и других видов выделанного меха продолжает действовать. Он также напомнил, что санкционные решения ЕС принимаются единогласно и являются результатом переговоров и политических компромиссов между государствами-членами. "Правовые акты являются результатом переговоров между государствами-членами", - отметил Сикела. Ранее европейские СМИ сообщали, что исключения для российского соболя добивались прежде всего Италия и Греция, где сосредоточены предприятия по производству меховых изделий. В июле Совет ЕС согласовал исключение выделанного соболиного меха из санкционного запрета на импорт российских меховых шкурок. При этом ограничения на поставки необработанных шкурок и других видов обработанной пушнины сохранились.
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италия, греция, ес
ЕС добился исключения российского соболя из запрета на импорт меха
Сикела: ряд стран ЕС добился исключения соболя из санкционного запрета на импорт меха
БРЮССЕЛЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия подтвердила, что ряд стран ЕС добился в июле этого года исключения российского соболя из санкционного запрета на импорт меха, сославшись на критическую зависимость своих производителей от российских поставок и отсутствие альтернатив, заявил еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.
"Некоторые государства-члены ЕС заявили, что их промышленность зависит от этих весьма специфических товаров, для которых нет альтернативных источников поставок. Поэтому все 27 государств-членов единогласно согласовали целевое исключение для российского соболиного меха из запрета на импорт", - сказал Сикела.
Еврокомиссар подчеркнул, что исключение касается исключительно соболя (Martes zibellina), тогда как запрет на импорт необработанных меховых шкурок и других видов выделанного меха продолжает действовать.
Он также напомнил, что санкционные решения ЕС принимаются единогласно и являются результатом переговоров и политических компромиссов между государствами-членами.
"Правовые акты являются результатом переговоров между государствами-членами", - отметил Сикела.
Ранее европейские СМИ сообщали, что исключения для российского соболя добивались прежде всего Италия и Греция, где сосредоточены предприятия по производству меховых изделий.
В июле Совет ЕС согласовал исключение выделанного соболиного меха из санкционного запрета на импорт российских меховых шкурок. При этом ограничения на поставки необработанных шкурок и других видов обработанной пушнины сохранились.