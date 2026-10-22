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ЕС в июле вдвое увеличил импорт выделанной пушнины из России - 22.10.2026, ПРАЙМ
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ЕС в июле вдвое увеличил импорт выделанной пушнины из России
ЕС в июле вдвое увеличил импорт выделанной пушнины из России - 22.10.2026, ПРАЙМ
ЕС в июле вдвое увеличил импорт выделанной пушнины из России
Евросоюз в июле 2026 года более чем вдвое увеличил в денежном выражении импорт выделанной пушнины из России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T21:33+0300
2026-10-22T21:37+0300
бизнес
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Евросоюз в июле 2026 года более чем вдвое увеличил в денежном выражении импорт выделанной пушнины из России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - до 1,84 миллиона евро, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных европейского статистического агентства Eurostat. Согласно изученной агентством статистике, в июле текущего года ЕС импортировал из России выделанные меховые шкурки на 1 843 271 евро против 841 881 евро годом ранее. Таким образом, стоимость поставок выросла на 119%, или почти в 2,2 раза. Основным покупателем российской выделанной пушнины в Евросоюзе стала Греция, на которую пришлось более 99% стоимости июльского импорта. Эта страна закупила российской продукции на 1,83 миллиона евро против 479 тысяч евро годом ранее, увеличив расходы почти в 3,8 раза. Италия, напротив, сократила закупки с 351 тысячи евро в июле 2025 года до 12,8 тысячи евро в июле текущего года. По подсчетам РИА Новости, за три месяца, с мая по июль 2026 года, стоимость импорта Евросоюзом выделанных меховых шкурок из России достигла 8,69 миллиона евро против 4,47 миллиона евро за аналогичный период прошлого года, увеличившись примерно на 94%. При этом значительные объемы импорта фиксировались еще до июльского решения ЕС об исключении соболя из санкционного запрета. В мае стоимость поставок составила 3,1 миллиона евро, а в июне достигла 3,74 миллиона евро. В апреле 2026 года Евросоюз ввел запрет на импорт из России выделанных и обработанных меховых шкурок. Однако 23 июля Совет ЕС принял решение исключить из-под ограничений мех соболя (Martes zibellina), сохранив запрет в отношении других видов выделанной пушнины и необработанных меховых шкурок. Выступая в четверг на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге, еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела признал, что некоторые государства ЕС заявили о критической зависимости своих производителей от российского соболя и отсутствии альтернативных источников поставок. По его словам, исключение единогласно поддержали все 27 стран Евросоюза.
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40
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бизнес, россия, греция, италия, ес
Бизнес, РОССИЯ, ГРЕЦИЯ, ИТАЛИЯ, ЕС
21:33 22.10.2026 (обновлено: 21:37 22.10.2026)
 
ЕС в июле вдвое увеличил импорт выделанной пушнины из России

Eurostat: ЕС в июле более чем вдвое увеличил импорт выделанной пушнины из России

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БРЮССЕЛЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Евросоюз в июле 2026 года более чем вдвое увеличил в денежном выражении импорт выделанной пушнины из России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - до 1,84 миллиона евро, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных европейского статистического агентства Eurostat.
Согласно изученной агентством статистике, в июле текущего года ЕС импортировал из России выделанные меховые шкурки на 1 843 271 евро против 841 881 евро годом ранее. Таким образом, стоимость поставок выросла на 119%, или почти в 2,2 раза.
Основным покупателем российской выделанной пушнины в Евросоюзе стала Греция, на которую пришлось более 99% стоимости июльского импорта. Эта страна закупила российской продукции на 1,83 миллиона евро против 479 тысяч евро годом ранее, увеличив расходы почти в 3,8 раза.
Италия, напротив, сократила закупки с 351 тысячи евро в июле 2025 года до 12,8 тысячи евро в июле текущего года.
По подсчетам РИА Новости, за три месяца, с мая по июль 2026 года, стоимость импорта Евросоюзом выделанных меховых шкурок из России достигла 8,69 миллиона евро против 4,47 миллиона евро за аналогичный период прошлого года, увеличившись примерно на 94%.
При этом значительные объемы импорта фиксировались еще до июльского решения ЕС об исключении соболя из санкционного запрета. В мае стоимость поставок составила 3,1 миллиона евро, а в июне достигла 3,74 миллиона евро.
В апреле 2026 года Евросоюз ввел запрет на импорт из России выделанных и обработанных меховых шкурок. Однако 23 июля Совет ЕС принял решение исключить из-под ограничений мех соболя (Martes zibellina), сохранив запрет в отношении других видов выделанной пушнины и необработанных меховых шкурок.
Выступая в четверг на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге, еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела признал, что некоторые государства ЕС заявили о критической зависимости своих производителей от российского соболя и отсутствии альтернативных источников поставок. По его словам, исключение единогласно поддержали все 27 стран Евросоюза.
 
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