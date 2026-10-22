https://1prime.ru/20261022/es-874535888.html

ЕС в июле вдвое увеличил импорт выделанной пушнины из России

ЕС в июле вдвое увеличил импорт выделанной пушнины из России - 22.10.2026, ПРАЙМ

ЕС в июле вдвое увеличил импорт выделанной пушнины из России

Евросоюз в июле 2026 года более чем вдвое увеличил в денежном выражении импорт выделанной пушнины из России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T21:33+0300

2026-10-22T21:33+0300

2026-10-22T21:37+0300

бизнес

россия

греция

италия

ес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874535888.jpg?1792694228

БРЮССЕЛЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Евросоюз в июле 2026 года более чем вдвое увеличил в денежном выражении импорт выделанной пушнины из России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - до 1,84 миллиона евро, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных европейского статистического агентства Eurostat. Согласно изученной агентством статистике, в июле текущего года ЕС импортировал из России выделанные меховые шкурки на 1 843 271 евро против 841 881 евро годом ранее. Таким образом, стоимость поставок выросла на 119%, или почти в 2,2 раза. Основным покупателем российской выделанной пушнины в Евросоюзе стала Греция, на которую пришлось более 99% стоимости июльского импорта. Эта страна закупила российской продукции на 1,83 миллиона евро против 479 тысяч евро годом ранее, увеличив расходы почти в 3,8 раза. Италия, напротив, сократила закупки с 351 тысячи евро в июле 2025 года до 12,8 тысячи евро в июле текущего года. По подсчетам РИА Новости, за три месяца, с мая по июль 2026 года, стоимость импорта Евросоюзом выделанных меховых шкурок из России достигла 8,69 миллиона евро против 4,47 миллиона евро за аналогичный период прошлого года, увеличившись примерно на 94%. При этом значительные объемы импорта фиксировались еще до июльского решения ЕС об исключении соболя из санкционного запрета. В мае стоимость поставок составила 3,1 миллиона евро, а в июне достигла 3,74 миллиона евро. В апреле 2026 года Евросоюз ввел запрет на импорт из России выделанных и обработанных меховых шкурок. Однако 23 июля Совет ЕС принял решение исключить из-под ограничений мех соболя (Martes zibellina), сохранив запрет в отношении других видов выделанной пушнины и необработанных меховых шкурок. Выступая в четверг на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге, еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела признал, что некоторые государства ЕС заявили о критической зависимости своих производителей от российского соболя и отсутствии альтернативных источников поставок. По его словам, исключение единогласно поддержали все 27 стран Евросоюза.

греция

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, греция, италия, ес