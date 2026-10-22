https://1prime.ru/20261022/estonija-874526132.html

Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов

Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов - 22.10.2026, ПРАЙМ

Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов

Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов для обеспечения работы железных дорог, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на МИД... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T16:45+0300

2026-10-22T16:45+0300

2026-10-22T16:45+0300

мировая экономика

эстония

украина

андрей сибига

мид

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874526132.jpg?1792676744

МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов для обеспечения работы железных дорог, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на МИД республики. "Эстония совместно с железнодорожными предприятиями определила более 60 локомотивов, которые можно было бы передать Украине, об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил украинскому коллеге Андрею Сибиге во время телефонного разговора", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы МИД Эстонии, на прошлой неделе экспертная группа с Украины посетила Эстонию, чтобы оценить, насколько имеющиеся у местных железнодорожных предприятий локомотивы соответствуют потребностям украинской железной дороги. Уточняется, что сейчас эстонская сторона ожидает ответа специалистов, после чего продолжит работу над поиском финансирования через международные механизмы для решения вопроса отправки локомотивов на Украину. По данным ERR, окончательное решение о передаче локомотивов пока не принято. О каких именно моделях локомотивов идет речь, кому они принадлежат и в каком техническом состоянии находятся, также не сообщается. Украинская железная дорога использует колею шириной 1520 миллиметров. Подходящие для нее локомотивы имеются в странах бывшего СССР и бывших участницах Организации Варшавского договора.

эстония

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, эстония, украина, андрей сибига, мид