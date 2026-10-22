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Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов - 22.10.2026, ПРАЙМ
Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов для обеспечения работы железных дорог, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на МИД... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T16:45+0300
2026-10-22T16:45+0300
мировая экономика
эстония
украина
андрей сибига
мид
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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов для обеспечения работы железных дорог, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на МИД республики. "Эстония совместно с железнодорожными предприятиями определила более 60 локомотивов, которые можно было бы передать Украине, об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил украинскому коллеге Андрею Сибиге во время телефонного разговора", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы МИД Эстонии, на прошлой неделе экспертная группа с Украины посетила Эстонию, чтобы оценить, насколько имеющиеся у местных железнодорожных предприятий локомотивы соответствуют потребностям украинской железной дороги. Уточняется, что сейчас эстонская сторона ожидает ответа специалистов, после чего продолжит работу над поиском финансирования через международные механизмы для решения вопроса отправки локомотивов на Украину. По данным ERR, окончательное решение о передаче локомотивов пока не принято. О каких именно моделях локомотивов идет речь, кому они принадлежат и в каком техническом состоянии находятся, также не сообщается. Украинская железная дорога использует колею шириной 1520 миллиметров. Подходящие для нее локомотивы имеются в странах бывшего СССР и бывших участницах Организации Варшавского договора.
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мировая экономика, эстония, украина, андрей сибига, мид
Мировая экономика, ЭСТОНИЯ, УКРАИНА, Андрей Сибига, МИД
16:45 22.10.2026
 
Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов

ERR: Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов для работы железных дорог

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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов для обеспечения работы железных дорог, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на МИД республики.
"Эстония совместно с железнодорожными предприятиями определила более 60 локомотивов, которые можно было бы передать Украине, об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил украинскому коллеге Андрею Сибиге во время телефонного разговора", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы МИД Эстонии, на прошлой неделе экспертная группа с Украины посетила Эстонию, чтобы оценить, насколько имеющиеся у местных железнодорожных предприятий локомотивы соответствуют потребностям украинской железной дороги. Уточняется, что сейчас эстонская сторона ожидает ответа специалистов, после чего продолжит работу над поиском финансирования через международные механизмы для решения вопроса отправки локомотивов на Украину.
По данным ERR, окончательное решение о передаче локомотивов пока не принято. О каких именно моделях локомотивов идет речь, кому они принадлежат и в каком техническом состоянии находятся, также не сообщается.
Украинская железная дорога использует колею шириной 1520 миллиметров. Подходящие для нее локомотивы имеются в странах бывшего СССР и бывших участницах Организации Варшавского договора.
 
Мировая экономикаЭСТОНИЯУКРАИНААндрей СибигаМИД
 
 
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