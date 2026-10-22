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Суд отклонил кассационную жалобу Euroclear Bank - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Суд отклонил кассационную жалобу Euroclear Bank
Суд отклонил кассационную жалобу Euroclear Bank - 22.10.2026, ПРАЙМ
Суд отклонил кассационную жалобу Euroclear Bank
Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу бельгийского Euroclear Bank на судебные акты российских арбитражных судов двух инстанций,... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T12:00+0300
2026-10-22T12:08+0300
финансы
банки
россия
москва
euroclear bank
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874507310.jpg?1792660129
МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу бельгийского Euroclear Bank на судебные акты российских арбитражных судов двух инстанций, которые по иску Банка России ранее взыскали с него порядка 200 миллиардов евро убытков, говорится в материалах, изученных РИА Новости."Оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения", - приводится в карточке дела результат прошедшего в четверг в закрытом режиме заседания суда кассационной инстанции.Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Девятый арбитражный апелляционный суд в июле отклонил апелляционную жалобу Euroclear Bank на это решение, и оно вступило в силу.Арбитражный суд Москвы 26 мая по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению, а 2 июня выдал Банку России исполнительный лист на принудительное исполнение решения.Euroclear неоднократно просил приостановить исполнение решения, но суд первой инстанции в июне, апелляционный суд в июле и окружной суд в сентябре ему отказали.Разбирательство с самого начала проходит в закрытом режиме, судебные акты по делу не публикуются.Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
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финансы, банки, россия, москва, euroclear bank
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, Euroclear Bank
12:00 22.10.2026 (обновлено: 12:08 22.10.2026)
 
Суд отклонил кассационную жалобу Euroclear Bank

Арбитраж Москвы отклонил кассационную жалобу бельгийского Euroclear Bank

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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу бельгийского Euroclear Bank на судебные акты российских арбитражных судов двух инстанций, которые по иску Банка России ранее взыскали с него порядка 200 миллиардов евро убытков, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
"Оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения", - приводится в карточке дела результат прошедшего в четверг в закрытом режиме заседания суда кассационной инстанции.
Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Девятый арбитражный апелляционный суд в июле отклонил апелляционную жалобу Euroclear Bank на это решение, и оно вступило в силу.
Арбитражный суд Москвы 26 мая по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению, а 2 июня выдал Банку России исполнительный лист на принудительное исполнение решения.
Euroclear неоднократно просил приостановить исполнение решения, но суд первой инстанции в июне, апелляционный суд в июле и окружной суд в сентябре ему отказали.
Разбирательство с самого начала проходит в закрытом режиме, судебные акты по делу не публикуются.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
Суд рассмотрит жалобу Euroclear на взыскание 200 млрд евро по иску ЦБ
00:22
 
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