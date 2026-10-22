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СМИ: Eustream добивается повышения тарифов на транзит газа через Украину

СМИ: Eustream добивается повышения тарифов на транзит газа через Украину - 22.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: Eustream добивается повышения тарифов на транзит газа через Украину

Eustream, оператор газотранспортной системы (ГТС) Словакии, который с мая уже увеличил тарифы на 10%, чтобы компенсировать потери из-за прекращения Киевом... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T14:06+0300

2026-10-22T14:06+0300

2026-10-22T14:06+0300

газ

бизнес

словакия

украина

киев

газопровод "турецкий поток"

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БРАТИСЛАВА, 22 окт - ПРАЙМ. Eustream, оператор газотранспортной системы (ГТС) Словакии, который с мая уже увеличил тарифы на 10%, чтобы компенсировать потери из-за прекращения Киевом транзита российского газа через украинскую территорию, добивается разрешения повысить их еще на 62%, сообщило словацкое издание Pravda. В августе издание сообщало, что больше всего остановка транзита российского газа через Украину затронула компанию Eustream, которая до 2025 года получала прибыль от транспортировки газа из России через Словакию в Чехию, Австрию и Западную Европу. Компания хотела повысить тарифы на 70%, чтобы компенсировать часть потерянных доходов, но государственный регулятор разрешил увеличить тарифы с мая лишь на 10%, что Eustream считает недостаточным для поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии. "Eustream хочет с января увеличить тарифы на транспортировку на 62%, поскольку после остановки транзита через Украину по трубопроводам проходит лишь малая часть от прежнего объема газа. Против этого выступают словацкие заводы и крупные иностранные игроки, которые предупреждают, что газ Словакию начнет обходить стороной", - пишет Pravda. По данным издания, для увеличения тарифов необходимо разрешение государственного регулятора, которое он должен дать до конца года. В августе портал сообщал, что по итогам 2025 года оператор транспортировал 5,4 миллиарда кубометров газа по сравнению с 17,8 миллиарда кубометров в 2024 году. Словакия ранее получала российский газ транзитом через Украину. Однако с 1 января 2025 года украинские власти остановили этот транзит. С 1 февраля 2025 года республика частично восстановила поставки российского газа по "Турецкому потоку".

словакия

украина

киев

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газ, бизнес, словакия, украина, киев, газопровод "турецкий поток"