Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Eustream добивается повышения тарифов на транзит газа через Украину - 22.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261022/eustream-874515000.html
СМИ: Eustream добивается повышения тарифов на транзит газа через Украину
СМИ: Eustream добивается повышения тарифов на транзит газа через Украину - 22.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: Eustream добивается повышения тарифов на транзит газа через Украину
Eustream, оператор газотранспортной системы (ГТС) Словакии, который с мая уже увеличил тарифы на 10%, чтобы компенсировать потери из-за прекращения Киевом... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T14:06+0300
2026-10-22T14:06+0300
газ
бизнес
словакия
украина
киев
газопровод "турецкий поток"
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874515000.jpg?1792667218
БРАТИСЛАВА, 22 окт - ПРАЙМ. Eustream, оператор газотранспортной системы (ГТС) Словакии, который с мая уже увеличил тарифы на 10%, чтобы компенсировать потери из-за прекращения Киевом транзита российского газа через украинскую территорию, добивается разрешения повысить их еще на 62%, сообщило словацкое издание Pravda. В августе издание сообщало, что больше всего остановка транзита российского газа через Украину затронула компанию Eustream, которая до 2025 года получала прибыль от транспортировки газа из России через Словакию в Чехию, Австрию и Западную Европу. Компания хотела повысить тарифы на 70%, чтобы компенсировать часть потерянных доходов, но государственный регулятор разрешил увеличить тарифы с мая лишь на 10%, что Eustream считает недостаточным для поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии. "Eustream хочет с января увеличить тарифы на транспортировку на 62%, поскольку после остановки транзита через Украину по трубопроводам проходит лишь малая часть от прежнего объема газа. Против этого выступают словацкие заводы и крупные иностранные игроки, которые предупреждают, что газ Словакию начнет обходить стороной", - пишет Pravda. По данным издания, для увеличения тарифов необходимо разрешение государственного регулятора, которое он должен дать до конца года. В августе портал сообщал, что по итогам 2025 года оператор транспортировал 5,4 миллиарда кубометров газа по сравнению с 17,8 миллиарда кубометров в 2024 году. Словакия ранее получала российский газ транзитом через Украину. Однако с 1 января 2025 года украинские власти остановили этот транзит. С 1 февраля 2025 года республика частично восстановила поставки российского газа по "Турецкому потоку".
словакия
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, бизнес, словакия, украина, киев, газопровод "турецкий поток"
Газ, Бизнес, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Киев, Газопровод "Турецкий поток"
14:06 22.10.2026
 
СМИ: Eustream добивается повышения тарифов на транзит газа через Украину

Pravda: оператор ГТС Словакии Eustream добивается разрешения повысить тарифы на 62%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 22 окт - ПРАЙМ. Eustream, оператор газотранспортной системы (ГТС) Словакии, который с мая уже увеличил тарифы на 10%, чтобы компенсировать потери из-за прекращения Киевом транзита российского газа через украинскую территорию, добивается разрешения повысить их еще на 62%, сообщило словацкое издание Pravda.
В августе издание сообщало, что больше всего остановка транзита российского газа через Украину затронула компанию Eustream, которая до 2025 года получала прибыль от транспортировки газа из России через Словакию в Чехию, Австрию и Западную Европу. Компания хотела повысить тарифы на 70%, чтобы компенсировать часть потерянных доходов, но государственный регулятор разрешил увеличить тарифы с мая лишь на 10%, что Eustream считает недостаточным для поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии.
"Eustream хочет с января увеличить тарифы на транспортировку на 62%, поскольку после остановки транзита через Украину по трубопроводам проходит лишь малая часть от прежнего объема газа. Против этого выступают словацкие заводы и крупные иностранные игроки, которые предупреждают, что газ Словакию начнет обходить стороной", - пишет Pravda.
По данным издания, для увеличения тарифов необходимо разрешение государственного регулятора, которое он должен дать до конца года.
В августе портал сообщал, что по итогам 2025 года оператор транспортировал 5,4 миллиарда кубометров газа по сравнению с 17,8 миллиарда кубометров в 2024 году.
Словакия ранее получала российский газ транзитом через Украину. Однако с 1 января 2025 года украинские власти остановили этот транзит. С 1 февраля 2025 года республика частично восстановила поставки российского газа по "Турецкому потоку".
 
ГазБизнесСЛОВАКИЯУКРАИНАКиевГазопровод "Турецкий поток"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала