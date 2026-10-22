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Биржевые цены на газ в Европе выросли на 4%

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 4% - 22.10.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 4%

Биржевые цены на газ в Европе в четверг вечером растут на 4% - до 1058 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T22:42+0300

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газ

торги

европа

нидерланды

ближний восток

ice

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг вечером растут на 4% - до 1058 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 1015,3 доллара, не изменившись относительно предыдущего дня. Ценовой минимум на данный момент составляет 1011,5 доллара (-0,3%), ценовой максимум - 1057,8 доллара (+4,2%). По состоянию на 22.05 мск показатель составлял 1057,6 доллара (+4,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1015 долларов за тысячу кубометров. В четверг цены на газ в Европе впервые с конца декабря 2022 года превысили 1050 долларов за тысячу кубометров. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. В сентябре цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов за тысячу кубометров. Средняя биржевая цена по итогам прошлого месяца составила 897,1 доллара, что на 20% выше уровня августа. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

нидерланды

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газ, торги, европа, нидерланды, ближний восток, ice