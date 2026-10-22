https://1prime.ru/20261022/evroparlament-874523308.html
ЕП поддержал отсрочку требований по выбросам при импорте нефти, газа и угля
ЕП поддержал отсрочку требований по выбросам при импорте нефти, газа и угля - 22.10.2026, ПРАЙМ
ЕП поддержал отсрочку требований по выбросам при импорте нефти, газа и угля
Европарламент в четверг поддержал перенос на три года сроков введения отдельных требований ЕС по контролю выбросов метана при импорте энергоносителей, хотя... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T16:02+0300
2026-10-22T16:02+0300
2026-10-22T16:04+0300
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Европарламент в четверг поддержал перенос на три года сроков введения отдельных требований ЕС по контролю выбросов метана при импорте энергоносителей, хотя Еврокомиссия первоначально предлагала отсрочку лишь на один год. За соответствующую позицию проголосовал 341 депутат, против выступили 225, следует из итогов голосования. Таким образом, парламентарии поддержали более длительную отсрочку, чем предусматривало предложение Еврокомиссии. Речь идет о требованиях к контролю и подтверждению выбросов метана при поставках нефти, газа и угля в Евросоюз. При этом депутаты предложили исключить из действия продленных сроков импорт из стран, находящихся под санкциями ЕС. Еврокомиссия 14 октября предложила смягчить график применения регламента, сославшись на высокие цены на энергоносители, риски перебоев с поставками и трудности выполнения новых требований импортерами. Принятая Европарламентом позиция еще должна быть согласована Советом ЕС.
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ЕП поддержал отсрочку требований по выбросам при импорте нефти, газа и угля
ЕП поддержал отсрочку требований по выбросам при импорте нефти, газа и угля на три года
БРЮССЕЛЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Европарламент в четверг поддержал перенос на три года сроков введения отдельных требований ЕС по контролю выбросов метана при импорте энергоносителей, хотя Еврокомиссия первоначально предлагала отсрочку лишь на один год.
За соответствующую позицию проголосовал 341 депутат, против выступили 225, следует из итогов голосования.
Таким образом, парламентарии поддержали более длительную отсрочку, чем предусматривало предложение Еврокомиссии.
Речь идет о требованиях к контролю и подтверждению выбросов метана при поставках нефти, газа и угля в Евросоюз. При этом депутаты предложили исключить из действия продленных сроков импорт из стран, находящихся под санкциями ЕС.
Еврокомиссия 14 октября предложила смягчить график применения регламента, сославшись на высокие цены на энергоносители, риски перебоев с поставками и трудности выполнения новых требований импортерами.
Принятая Европарламентом позиция еще должна быть согласована Советом ЕС.