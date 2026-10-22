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ФАС выдала 105 предупреждений участникам топливного рынка

ФАС выдала 105 предупреждений участникам топливного рынка - 22.10.2026, ПРАЙМ

ФАС выдала 105 предупреждений участникам топливного рынка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила уже 74 дела, а также выдала 105 предупреждений участникам топливного рынка из-за нарушений... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T20:02+0300

2026-10-22T20:02+0300

2026-10-22T20:07+0300

россия

александр новак

нпз

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила уже 74 дела, а также выдала 105 предупреждений участникам топливного рынка из-за нарушений антимонопольного законодательства, сообщило правительство РФ. Вице-премьер РФ Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке с участием региональных властей, а также профильных ведомств, в том числе ФАС. "ФАС доложила о мерах по пресечению нарушений антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов: возбуждено 74 дела, выдано 105 предупреждений", - говорится в сообщении правительства по итогам совещания. Служба также отметила, что продолжается работа по заключению направленных на стабилизацию ценовой ситуации соглашений между региональными органами власти и независимыми автозаправочными станциями. На сегодня заключено 127 соглашений в 45 субъектах России. Власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС, сообщал в августе Новак. Также он указывал, что регионы будут подписывать соглашения, регулирующие максимальные надбавки к ценам на топливо, с частными сетями АЗС, а Минэнерго России и ФАС - с независимыми малыми и средними нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ). В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.

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