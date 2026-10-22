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ФНС просит суд включить ее требование в реестр кредиторов жены Шпигеля
ФНС просит суд включить ее требование в реестр кредиторов жены Шпигеля - 22.10.2026, ПРАЙМ
ФНС просит суд включить ее требование в реестр кредиторов жены Шпигеля
Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Пензенской области просит арбитражный суд Москвы включить ее требование в размере более 150 миллионов... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T10:49+0300
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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Пензенской области просит арбитражный суд Москвы включить ее требование в размере более 150 миллионов рублей в реестр требований кредиторов Евгении Шпигель, жены Бориса Шпигеля, осужденного владельца обанкротившейся фармацевтической корпорации "Биотэк", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Основания возникновения требований пока не сообщаются. Заявление будет рассмотрено судом без проведения слушаний.
В июле суд признал обоснованным требование к Шпигель управления ФНС по Пензенской области на сумму около 8,2 миллиарда рублей.
Суд в апреле признал Шпигель банкротом. Начальная процедура банкротства - реструктуризация долгов - была введена в сентябре по заявлению "Биотэка" из-за долга в размере около 203 миллионов рублей.
Арбитражный суд Москвы в ноябре также признал банкротом Светлану Шпигель, дочь Бориса и Евгении Шпигелей и бывшую жену эстрадного певца Николая Баскова.
Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней.
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ФНС просит суд включить ее требование в реестр кредиторов жены Шпигеля
ФНС просит суд включить ее требование в реестр кредиторов жены экс-владельца "Биотэка"
МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Пензенской области просит арбитражный суд Москвы включить ее требование в размере более 150 миллионов рублей в реестр требований кредиторов Евгении Шпигель, жены Бориса Шпигеля, осужденного владельца обанкротившейся фармацевтической корпорации "Биотэк", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Основания возникновения требований пока не сообщаются. Заявление будет рассмотрено судом без проведения слушаний.
В июле суд признал обоснованным требование к Шпигель управления ФНС по Пензенской области на сумму около 8,2 миллиарда рублей.
Суд в апреле признал Шпигель банкротом. Начальная процедура банкротства - реструктуризация долгов - была введена в сентябре по заявлению "Биотэка" из-за долга в размере около 203 миллионов рублей.
Арбитражный суд Москвы в ноябре также признал банкротом Светлану Шпигель, дочь Бориса и Евгении Шпигелей и бывшую жену эстрадного певца Николая Баскова.
Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней.