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Дмитриев анонсировал форум РФ-Германия-США по энергетике - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Дмитриев анонсировал форум РФ-Германия-США по энергетике
Дмитриев анонсировал форум РФ-Германия-США по энергетике - 22.10.2026, ПРАЙМ
Дмитриев анонсировал форум РФ-Германия-США по энергетике
Прагматичные решения в области энергетики будут обсуждаться на бизнес-форуме Россия - Германия - США, ожидает спецпредставитель президента РФ по... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T11:23+0300
2026-10-22T11:30+0300
россия
германия
сша
стамбул
кирилл дмитриев
американская торговая палата
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874505707.jpg?1792657855
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Прагматичные решения в области энергетики будут обсуждаться на бизнес-форуме Россия - Германия - США, ожидает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. "Я уверен, что у нас будет форум с "Альтернативой для Германии", с американцами, где мы будем обсуждать прагматичные решения в области энергетики", - заявил Дмитриев, выступая на сессии открытия Веронского Евразийского экономического форума. В сентябре Дмитриев сообщал, что уже обсудил с партией "Альтернатива для Германии " и Американской торговой палатой проведение бизнес-форума Россия - Германия и США, идея была поддержана. По его словам, на участие в форуме Россия - США - Германия поступило более 20 запросов от немецкого бизнеса, они идут "прямо шквалом" XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22-23 октября. Его ключевая тема - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.
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россия, германия, сша, стамбул, кирилл дмитриев, американская торговая палата
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, США, Стамбул, Кирилл Дмитриев, Американская торговая палата
11:23 22.10.2026 (обновлено: 11:30 22.10.2026)
 
Дмитриев анонсировал форум РФ-Германия-США по энергетике

Дмитриев: а бизнес-форуме Россия - Германия - США обсудят решения в области энергетики

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Прагматичные решения в области энергетики будут обсуждаться на бизнес-форуме Россия - Германия - США, ожидает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Я уверен, что у нас будет форум с "Альтернативой для Германии", с американцами, где мы будем обсуждать прагматичные решения в области энергетики", - заявил Дмитриев, выступая на сессии открытия Веронского Евразийского экономического форума.
В сентябре Дмитриев сообщал, что уже обсудил с партией "Альтернатива для Германии " и Американской торговой палатой проведение бизнес-форума Россия - Германия и США, идея была поддержана.
По его словам, на участие в форуме Россия - США - Германия поступило более 20 запросов от немецкого бизнеса, они идут "прямо шквалом"
XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22-23 октября. Его ключевая тема - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.
 
РОССИЯГЕРМАНИЯСШАСтамбулКирилл ДмитриевАмериканская торговая палата
 
 
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