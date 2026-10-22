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FT: глава Axel Springer предложил купить европейский бизнес TikTok - 22.10.2026, ПРАЙМ
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FT: глава Axel Springer предложил купить европейский бизнес TikTok
FT: глава Axel Springer предложил купить европейский бизнес TikTok - 22.10.2026, ПРАЙМ
FT: глава Axel Springer предложил купить европейский бизнес TikTok
Матиас Депфнер, глава медиаконцерна Axel Springer, владеющего Politico и The Telegraph, предложил план, согласно которому его компания могла бы поучаствовать в... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:06+0300
2026-10-22T15:06+0300
технологии
бизнес
сша
китай
франция
дональд трамп
tiktok
politico
the telegraph
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Матиас Депфнер, глава медиаконцерна Axel Springer, владеющего Politico и The Telegraph, предложил план, согласно которому его компания могла бы поучаствовать в покупке европейского подразделения социальной сети коротких видео TikTok, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. "Матиас Депфнер, генеральный директор и совладелец немецкой медиакомпании Axel Springer, во время обеда с послом США во Франции Чарльзом Кушнером предложил, чтобы его компания стала частью сделки по покупке европейского бизнеса китайского приложения, о чем сообщили источники, знакомые с ходом переговоров", - говорится в статье. Депфнер представил план, похожий на другое соглашение, заключенное при посредничестве президента США Дональда Трампа, о выделении американского подразделения TikTok из-за обеспокоенности за национальную безопасность, отмечают источники. В январе США и Китай одобрили сделку по продаже американского бизнеса TikTok консорциуму преимущественно американских инвесторов во главе с Oracle и Silver Lake. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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технологии, бизнес, сша, китай, франция, дональд трамп, tiktok, politico, the telegraph
Технологии, Бизнес, США, КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп, TikTok, Politico, The Telegraph
15:06 22.10.2026
 
FT: глава Axel Springer предложил купить европейский бизнес TikTok

FT: глава Axel Springer предложил стать частью сделки по покупке TikTok

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мобильного приложения TikTok на экране мобильного телефона.
Иконка мобильного приложения TikTok на экране мобильного телефона. - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Матиас Депфнер, глава медиаконцерна Axel Springer, владеющего Politico и The Telegraph, предложил план, согласно которому его компания могла бы поучаствовать в покупке европейского подразделения социальной сети коротких видео TikTok, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
"Матиас Депфнер, генеральный директор и совладелец немецкой медиакомпании Axel Springer, во время обеда с послом США во Франции Чарльзом Кушнером предложил, чтобы его компания стала частью сделки по покупке европейского бизнеса китайского приложения, о чем сообщили источники, знакомые с ходом переговоров", - говорится в статье.
Депфнер представил план, похожий на другое соглашение, заключенное при посредничестве президента США Дональда Трампа, о выделении американского подразделения TikTok из-за обеспокоенности за национальную безопасность, отмечают источники.
В январе США и Китай одобрили сделку по продаже американского бизнеса TikTok консорциуму преимущественно американских инвесторов во главе с Oracle и Silver Lake.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
 
ТехнологииБизнесСШАКИТАЙФРАНЦИЯДональд ТрампTikTokPoliticoThe Telegraph
 
 
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