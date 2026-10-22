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FT: глава Axel Springer предложил купить европейский бизнес TikTok

FT: глава Axel Springer предложил купить европейский бизнес TikTok - 22.10.2026, ПРАЙМ

FT: глава Axel Springer предложил купить европейский бизнес TikTok

Матиас Депфнер, глава медиаконцерна Axel Springer, владеющего Politico и The Telegraph, предложил план, согласно которому его компания могла бы поучаствовать в... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T15:06+0300

2026-10-22T15:06+0300

2026-10-22T15:06+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Матиас Депфнер, глава медиаконцерна Axel Springer, владеющего Politico и The Telegraph, предложил план, согласно которому его компания могла бы поучаствовать в покупке европейского подразделения социальной сети коротких видео TikTok, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. "Матиас Депфнер, генеральный директор и совладелец немецкой медиакомпании Axel Springer, во время обеда с послом США во Франции Чарльзом Кушнером предложил, чтобы его компания стала частью сделки по покупке европейского бизнеса китайского приложения, о чем сообщили источники, знакомые с ходом переговоров", - говорится в статье. Депфнер представил план, похожий на другое соглашение, заключенное при посредничестве президента США Дональда Трампа, о выделении американского подразделения TikTok из-за обеспокоенности за национальную безопасность, отмечают источники. В январе США и Китай одобрили сделку по продаже американского бизнеса TikTok консорциуму преимущественно американских инвесторов во главе с Oracle и Silver Lake. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

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технологии, бизнес, сша, китай, франция, дональд трамп, tiktok, politico, the telegraph