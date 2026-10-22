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Цены на газ в Европе ускорили рост до 3,5%
Цены на газ в Европе ускорили рост до 3,5% - 22.10.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе ускорили рост до 3,5%
Биржевые цены на газ в Европе в четверг ускорили темпы роста до 3,5%, поднявшись выше 1050 долларов за тысячу кубометров впервые с конца декабря 2022 года,... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T16:24+0300
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газ
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг ускорили темпы роста до 3,5%, поднявшись выше 1050 долларов за тысячу кубометров впервые с конца декабря 2022 года, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 1015,3 доллара, не изменившись относительно предыдущего дня. По состоянию на 10.00 мск показатель составлял 1030,7 доллара (+1,6%), а на 16.07 мск - 1050,5 доллара (+3,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1015 долларов за тысячу кубометров.
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газ, европа, нидерланды, ice
Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
Цены на газ в Европе ускорили рост до 3,5%
ICE: биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 3,5%
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг ускорили темпы роста до 3,5%, поднявшись выше 1050 долларов за тысячу кубометров впервые с конца декабря 2022 года, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 1015,3 доллара, не изменившись относительно предыдущего дня. По состоянию на 10.00 мск показатель составлял 1030,7 доллара (+1,6%), а на 16.07 мск - 1050,5 доллара (+3,5%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1015 долларов за тысячу кубометров.