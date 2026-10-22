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Цены на газ в Европе ускорили рост до 3,5%

Цены на газ в Европе ускорили рост до 3,5% - 22.10.2026, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе ускорили рост до 3,5%

Биржевые цены на газ в Европе в четверг ускорили темпы роста до 3,5%, поднявшись выше 1050 долларов за тысячу кубометров впервые с конца декабря 2022 года,... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T16:24+0300

2026-10-22T16:24+0300

2026-10-22T16:24+0300

газ

европа

нидерланды

ice

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг ускорили темпы роста до 3,5%, поднявшись выше 1050 долларов за тысячу кубометров впервые с конца декабря 2022 года, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 1015,3 доллара, не изменившись относительно предыдущего дня. По состоянию на 10.00 мск показатель составлял 1030,7 доллара (+1,6%), а на 16.07 мск - 1050,5 доллара (+3,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1015 долларов за тысячу кубометров.

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нидерланды

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газ, европа, нидерланды, ice