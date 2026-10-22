https://1prime.ru/20261022/gelendzhik-874499118.html

В аэропорту Геленджика сняли дополнительные ограничения

В аэропорту Геленджика сняли дополнительные ограничения - 22.10.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Геленджика сняли дополнительные ограничения

Сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T06:11+0300

2026-10-22T06:11+0300

2026-10-22T06:11+0300

бизнес

геленджик

росавиация

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874499118.jpg?1792638694

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация. Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 08.30 мск до 20.00 мск. "Аэропорт Геленджика. Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

геленджик

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, геленджик, росавиация