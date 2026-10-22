https://1prime.ru/20261022/germanija-874498912.html

В Германии рассказали о последствиях отказа от российского газа

В Германии рассказали о последствиях отказа от российского газа - 22.10.2026, ПРАЙМ

В Германии рассказали о последствиях отказа от российского газа

Отказ Германии от газа из России приведет к росту импорта сжиженного природного газа из других стран и перегрузке немецких терминалов для СПГ, рассказал РИА... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T05:56+0300

2026-10-22T05:56+0300

2026-10-22T05:56+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Отказ Германии от газа из России приведет к росту импорта сжиженного природного газа из других стран и перегрузке немецких терминалов для СПГ, рассказал РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Совет ЕС ранее утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года. Запрет ЕС на трубопроводный газ из России действует с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам, а с 1 ноября 2027 года вступит силу по долгосрочным. "Будет очень тяжелая ситуация. Придется положиться на импорт сжиженного природного газа из Норвегии и особенно из США, но у нас всего четыре терминала для приема СПГ с газовозов. Будет очередь из газовозов в Северном море, если мы откажемся от импорта газа из России, в особенности через третьи страны. Заменить российский газ на 100% невозможно", - сказал Нимайер. Он добавил, что особая проблема для Германии - дороговизна предлагаемого американцами газа. Из-за этого полностью опираться на поставки из США экономически невыгодно. Ранее в ФРГ обращались к Катару за поставками, но остановка судоходства в Ормузском проливе вынудила Берлин нарастить импорт американского газа. "Это огромная катастрофа", - подчеркнул политик.

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газ, германия, сша, норвегия, ес