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Депутат АдГ заявил о подготовке к участию в бизнес-форуме с Россией и США

Депутат АдГ заявил о подготовке к участию в бизнес-форуме с Россией и США - 22.10.2026, ПРАЙМ

Депутат АдГ заявил о подготовке к участию в бизнес-форуме с Россией и США

Немецкая сторона уже ведет подготовку к участию в бизнес-форуме России, США и ФРГ, заявил замруководителя фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T22:33+0300

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БЕРЛИН, 22 окт - ПРАЙМ. Немецкая сторона уже ведет подготовку к участию в бизнес-форуме России, США и ФРГ, заявил замруководителя фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге Маркус Фронмайер. Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Бизнес-форум РФ-США-ФРГ состоится во втором квартале 2027 года. Дмитриев также сообщил, что в декабре представители АдГ приедут в Москву для обсуждения форума РФ-США-ФРГ. "Я с нетерпением жду проведения Трехстороннего экономического форума. Подготовка к нему уже идет полным ходом… Я твердо убежден, что диалог и взаимопонимание - это фундамент для более благополучного и мирного будущего", - говорится в сообщении Фронмайера в соцсети Х, адресованном Дмитриеву. В сентябре Дмитриев заявлял, что уже обсудил с АдГ и Американской торговой палатой проведение бизнес-форума Россия-Германия-США, идея была поддержана. По его словам, на участие в форуме поступило более 20 запросов от немецкого бизнеса, они идут "шквалом". Фронмайер тогда подтверждал, что АдГ поддерживает контакты с Дмитриевым для подготовки форума.

фрг

германия

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россия, газ, фрг, германия, сша, кирилл дмитриев, адг, американская торговая палата