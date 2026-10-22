https://1prime.ru/20261022/germaniya-874523916.html
В Баварии пригрозили мерами против земель под управлением "Левых" и АдГ
В Баварии пригрозили мерами против земель под управлением "Левых" и АдГ - 22.10.2026, ПРАЙМ
В Баварии пригрозили мерами против земель под управлением "Левых" и АдГ
Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер пригрозил ограничить финансирование Берлина и Саксонии-Анхальт в случае... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T16:10+0300
2026-10-22T16:10+0300
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БЕРЛИН, 22 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер пригрозил ограничить финансирование Берлина и Саксонии-Анхальт в случае формирования после выборов в этих землях правительств во главе с силами, которые он считает "экстремистскими". По итогам сентябрьских выборов в региональные парламенты в Саксонии-Анхальт победила АдГ с результатом 43,8% голосов , а в Берлине - партия "Левые" с 25,7% голосов. "Мы сейчас ведем переговоры с Гессеном и Баден-Вюртембергом, чтобы включить "оговорку об экстремизме" в систему финансового выравнивания. Это будет означать, что земли, управляемые экстремистами, не будут получать поддержки от земель-доноров", - заявил Зедер в интервью газете Augsburger Allgemeine. При этом глава Баварии указал, что "оговорка об экстремизме" может затронуть Саксонию-Анхальт и Берлин после того, как в них будут сформированы новые правительства. Тем временем премьер-министр земли Рецнланд-Пфальц Гордрн Шнидер высказался против предложения Зедера. "Нам часто предлагали регулировать это с помощью финансовых инструментов. Я не считаю, что это правильный подход", - заявил Шнидер в эфире радиостанции Deutschlandfunk. Он назвал идею Зедера неэффективной и подчеркнул, что в случае ее реализации будут затронуты все федеральные земли.
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берлин, бавария, адг, германия
Берлин, Бавария, АдГ, ГЕРМАНИЯ
В Баварии пригрозили мерами против земель под управлением "Левых" и АдГ
Премьер Баварии пригрозил ограничить финансирование земель под управлением "Левых" и АдГ
БЕРЛИН, 22 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер пригрозил ограничить финансирование Берлина и Саксонии-Анхальт в случае формирования после выборов в этих землях правительств во главе с силами, которые он считает "экстремистскими".
По итогам сентябрьских выборов в региональные парламенты в Саксонии-Анхальт победила АдГ с результатом 43,8% голосов , а в Берлине - партия "Левые" с 25,7% голосов.
"Мы сейчас ведем переговоры с Гессеном и Баден-Вюртембергом, чтобы включить "оговорку об экстремизме" в систему финансового выравнивания. Это будет означать, что земли, управляемые экстремистами, не будут получать поддержки от земель-доноров", - заявил Зедер в интервью газете Augsburger Allgemeine.
При этом глава Баварии указал, что "оговорка об экстремизме" может затронуть Саксонию-Анхальт и Берлин после того, как в них будут сформированы новые правительства.
Тем временем премьер-министр земли Рецнланд-Пфальц Гордрн Шнидер высказался против предложения Зедера.
"Нам часто предлагали регулировать это с помощью финансовых инструментов. Я не считаю, что это правильный подход", - заявил Шнидер в эфире радиостанции Deutschlandfunk.
Он назвал идею Зедера неэффективной и подчеркнул, что в случае ее реализации будут затронуты все федеральные земли.