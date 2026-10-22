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Гейтс предупредил о росте числа кибератак из-за ИИ - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Гейтс предупредил о росте числа кибератак из-за ИИ
Гейтс предупредил о росте числа кибератак из-за ИИ - 22.10.2026, ПРАЙМ
Гейтс предупредил о росте числа кибератак из-за ИИ
Развитие технологий искусственного интеллекта приведет к увеличению числа кибератак, человечеству следует привыкать не использовать нейросети на полную... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T19:17+0300
2026-10-22T19:17+0300
технологии
билл гейтс
microsoft
ии
искусственный интеллект
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874532007.jpg?1792685821
ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Развитие технологий искусственного интеллекта приведет к увеличению числа кибератак, человечеству следует привыкать не использовать нейросети на полную мощность, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс. "В ближайшие несколько лет в киберсфере вы увидите много атак, разных по целям и масштабу", - сказал Гейтс в интервью порталу Verge. Гейтс назвал развитие ИИ ящиком Пандоры, заявив, что потенциал нейросетей может пугать. Он предупредил, что человечеству нужно привыкнуть к ограничениям в этой сфере и не использовать технологию на полную мощность.
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технологии, билл гейтс, microsoft, ии, искусственный интеллект
Технологии, Билл Гейтс, Microsoft, ИИ, искусственный интеллект
19:17 22.10.2026
 
Гейтс предупредил о росте числа кибератак из-за ИИ

Билл Гейтс заявил, что развитие ИИ приведет к увеличению числа кибератак

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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Развитие технологий искусственного интеллекта приведет к увеличению числа кибератак, человечеству следует привыкать не использовать нейросети на полную мощность, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс.
"В ближайшие несколько лет в киберсфере вы увидите много атак, разных по целям и масштабу", - сказал Гейтс в интервью порталу Verge.
Гейтс назвал развитие ИИ ящиком Пандоры, заявив, что потенциал нейросетей может пугать. Он предупредил, что человечеству нужно привыкнуть к ограничениям в этой сфере и не использовать технологию на полную мощность.
 
ТехнологииБилл ГейтсMicrosoftИИискусственный интеллект
 
 
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