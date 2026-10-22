https://1prime.ru/20261022/geyts-874532007.html

Гейтс предупредил о росте числа кибератак из-за ИИ

Гейтс предупредил о росте числа кибератак из-за ИИ - 22.10.2026, ПРАЙМ

Гейтс предупредил о росте числа кибератак из-за ИИ

Развитие технологий искусственного интеллекта приведет к увеличению числа кибератак, человечеству следует привыкать не использовать нейросети на полную... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T19:17+0300

2026-10-22T19:17+0300

2026-10-22T19:17+0300

технологии

билл гейтс

microsoft

ии

искусственный интеллект

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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Развитие технологий искусственного интеллекта приведет к увеличению числа кибератак, человечеству следует привыкать не использовать нейросети на полную мощность, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс. "В ближайшие несколько лет в киберсфере вы увидите много атак, разных по целям и масштабу", - сказал Гейтс в интервью порталу Verge. Гейтс назвал развитие ИИ ящиком Пандоры, заявив, что потенциал нейросетей может пугать. Он предупредил, что человечеству нужно привыкнуть к ограничениям в этой сфере и не использовать технологию на полную мощность.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, билл гейтс, microsoft, ии, искусственный интеллект