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Глава Минфина Турции сравнил энергокризис с кризисом 2022 года

Глава Минфина Турции сравнил энергокризис с кризисом 2022 года - 22.10.2026, ПРАЙМ

Глава Минфина Турции сравнил энергокризис с кризисом 2022 года

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек считает, что энергокризис из-за ситуации в Ормузском проливе в семь раз масштабнее кризиса 2022 года. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T12:17+0300

2026-10-22T12:17+0300

2026-10-22T12:17+0300

мировая экономика

ормузский пролив

турция

анкара

мехмет шимшек

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек считает, что энергокризис из-за ситуации в Ормузском проливе в семь раз масштабнее кризиса 2022 года. "Нынешний энергокризис является одним из, возможно, крупнейших. Он в 7 раз масштабнее перебоев в поставках энергоресурсов, произошедших в 2022 году. Надеемся, что нынешний кризис продлится недолго, так как он уже вызвал проблемы в глобальной экономике", - заявил министр на Веронском экономическом форуме. Шимшек отметил, что Анкара вкладывается в усилия по посредничеству, в том числе между РФ и Украиной, так как желает процветания, а не разрушительных процессов в экономике. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран. XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22-23 октября. Его ключевая тема - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.

ормузский пролив

турция

анкара

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мировая экономика, ормузский пролив, турция, анкара, мехмет шимшек