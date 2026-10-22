Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минфина Турции сравнил энергокризис с кризисом 2022 года - 22.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261022/glava-874508252.html
Глава Минфина Турции сравнил энергокризис с кризисом 2022 года
Глава Минфина Турции сравнил энергокризис с кризисом 2022 года - 22.10.2026, ПРАЙМ
Глава Минфина Турции сравнил энергокризис с кризисом 2022 года
Министр финансов Турции Мехмет Шимшек считает, что энергокризис из-за ситуации в Ормузском проливе в семь раз масштабнее кризиса 2022 года. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T12:17+0300
2026-10-22T12:17+0300
мировая экономика
ормузский пролив
турция
анкара
мехмет шимшек
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874508252.jpg?1792660621
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек считает, что энергокризис из-за ситуации в Ормузском проливе в семь раз масштабнее кризиса 2022 года. "Нынешний энергокризис является одним из, возможно, крупнейших. Он в 7 раз масштабнее перебоев в поставках энергоресурсов, произошедших в 2022 году. Надеемся, что нынешний кризис продлится недолго, так как он уже вызвал проблемы в глобальной экономике", - заявил министр на Веронском экономическом форуме. Шимшек отметил, что Анкара вкладывается в усилия по посредничеству, в том числе между РФ и Украиной, так как желает процветания, а не разрушительных процессов в экономике. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран. XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22-23 октября. Его ключевая тема - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.
ормузский пролив
турция
анкара
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, ормузский пролив, турция, анкара, мехмет шимшек
Мировая экономика, Ормузский пролив, ТУРЦИЯ, Анкара, Мехмет Шимшек
12:17 22.10.2026
 
Глава Минфина Турции сравнил энергокризис с кризисом 2022 года

Глава Минфина Турции Шимшек: энергокризис в семь раз масштабнее кризиса 2022 года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек считает, что энергокризис из-за ситуации в Ормузском проливе в семь раз масштабнее кризиса 2022 года.
"Нынешний энергокризис является одним из, возможно, крупнейших. Он в 7 раз масштабнее перебоев в поставках энергоресурсов, произошедших в 2022 году. Надеемся, что нынешний кризис продлится недолго, так как он уже вызвал проблемы в глобальной экономике", - заявил министр на Веронском экономическом форуме.
Шимшек отметил, что Анкара вкладывается в усилия по посредничеству, в том числе между РФ и Украиной, так как желает процветания, а не разрушительных процессов в экономике.
Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.
XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22-23 октября. Его ключевая тема - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.
 
Мировая экономикаОрмузский проливТУРЦИЯАнкараМехмет Шимшек
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала