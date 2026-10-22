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Глава Росрыболовства назвал причину плохой лососевой путины в этом году
Глава Росрыболовства назвал причину плохой лососевой путины в этом году - 22.10.2026, ПРАЙМ
Глава Росрыболовства назвал причину плохой лососевой путины в этом году
Главной причиной крайне плохой лососевой путины в этом году стало изменение климата, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях Веронского... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T16:27+0300
2026-10-22T16:27+0300
2026-10-22T16:27+0300
росрыболовство
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Главной причиной крайне плохой лососевой путины в этом году стало изменение климата, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях Веронского Евразийского экономического форума.
"Путина действительно плохая, мы такую рыбалку давно не наблюдали. Всего 100 тысяч тонн, даже чуть меньше, мы поймаем", - сказал он.
По словам главы Росрыболовства, это является серьезным вызовом.
"Потому что мы привыкли к хорошей путине, привыкли к большому объему красной рыбы на рынке, но в Советском Союзе были выловы по 80 тысяч тонн, поэтому о чем-то совсем страшном говорить не приходится. Есть определенные колебания, но в целом мы считаем, что это связано с климатическими изменениями", - отметил Шестаков.
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росрыболовство
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Главной причиной крайне плохой лососевой путины в этом году стало изменение климата, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях Веронского Евразийского экономического форума.
"Путина действительно плохая, мы такую рыбалку давно не наблюдали. Всего 100 тысяч тонн, даже чуть меньше, мы поймаем", - сказал он.
По словам главы Росрыболовства, это является серьезным вызовом.
"Потому что мы привыкли к хорошей путине, привыкли к большому объему красной рыбы на рынке, но в Советском Союзе были выловы по 80 тысяч тонн, поэтому о чем-то совсем страшном говорить не приходится. Есть определенные колебания, но в целом мы считаем, что это связано с климатическими изменениями", - отметил Шестаков.