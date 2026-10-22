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Госдолг Италии по итогам 2025 года вырос более чем на 129 миллиардов евро - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Госдолг Италии по итогам 2025 года вырос более чем на 129 миллиардов евро
Госдолг Италии по итогам 2025 года вырос более чем на 129 миллиардов евро - 22.10.2026, ПРАЙМ
Госдолг Италии по итогам 2025 года вырос более чем на 129 миллиардов евро
Государственный долг Италии по итогам 2025 года вырос более чем на 129 миллиардов евро, до 3,097 триллиона евро, свидетельствуют данные Национального института... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T12:50+0300
2026-10-22T12:50+0300
мировая экономика
италия
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РИМ, 22 окт - ПРАЙМ. Государственный долг Италии по итогам 2025 года вырос более чем на 129 миллиардов евро, до 3,097 триллиона евро, свидетельствуют данные Национального института статистики Италии (Istat), направленные в Еврокомиссию в соответствии с правилами Маастрихтского договора. "На конец 2025 года государственный долг, … составил 3 триллиона 97 миллиардов 93 миллиона евро (136,7% ВВП). По сравнению с 2024 годом отношение государственного долга к ВВП увеличилось на 2,5 процентного пункта", - говорится в сообщении. По данным государственной статистики, в 2024 году объем обязательств органов государственного управления составлял 2 триллиона 967 миллиардов 833 миллионов евро, или 134,3% к ВВП. "За двенадцать месяцев он увеличился более чем на 129 миллиардов евро", - говорится в сообщении Istat. При этом дефицит государственного бюджета Италии сократился до 69,736 миллиарда евро, или 3,1% ВВП, по сравнению с 74,835 миллиарда евро, или 3,4% ВВП годом ранее. Ранее Банк Италии сообщал о небольшом снижении государственного долга в августе 2026 года. По данным регулятора, к концу месяца госдолг сократился до 3,201 триллиона евро против пересмотренных 3,207 триллиона евро в начале месяца, снизившись примерно на 6,15 миллиарда евро.
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мировая экономика, италия
Мировая экономика, ИТАЛИЯ
12:50 22.10.2026
 
Госдолг Италии по итогам 2025 года вырос более чем на 129 миллиардов евро

Istat: госдолг Италии по итогам 2025 года вырос более чем на 129 миллиардов евро

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РИМ, 22 окт - ПРАЙМ. Государственный долг Италии по итогам 2025 года вырос более чем на 129 миллиардов евро, до 3,097 триллиона евро, свидетельствуют данные Национального института статистики Италии (Istat), направленные в Еврокомиссию в соответствии с правилами Маастрихтского договора.
"На конец 2025 года государственный долг, … составил 3 триллиона 97 миллиардов 93 миллиона евро (136,7% ВВП). По сравнению с 2024 годом отношение государственного долга к ВВП увеличилось на 2,5 процентного пункта", - говорится в сообщении.
По данным государственной статистики, в 2024 году объем обязательств органов государственного управления составлял 2 триллиона 967 миллиардов 833 миллионов евро, или 134,3% к ВВП.
"За двенадцать месяцев он увеличился более чем на 129 миллиардов евро", - говорится в сообщении Istat.
При этом дефицит государственного бюджета Италии сократился до 69,736 миллиарда евро, или 3,1% ВВП, по сравнению с 74,835 миллиарда евро, или 3,4% ВВП годом ранее.
Ранее Банк Италии сообщал о небольшом снижении государственного долга в августе 2026 года. По данным регулятора, к концу месяца госдолг сократился до 3,201 триллиона евро против пересмотренных 3,207 триллиона евро в начале месяца, снизившись примерно на 6,15 миллиарда евро.
 
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