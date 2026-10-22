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Грушко назвал экономическую цену милитаризации Европы - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Грушко назвал экономическую цену милитаризации Европы
Грушко назвал экономическую цену милитаризации Европы - 22.10.2026, ПРАЙМ
Грушко назвал экономическую цену милитаризации Европы
Госдолг всех стран Евросоюза составляет 83% ВВП, в еврозоне - 86%, и примерно 18 триллионов евро - это экономическая цена, которую Европа платит за уход от... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:41+0300
2026-10-22T15:45+0300
мировая экономика
европа
стамбул
москва
александр грушко
владимир путин
ес
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Госдолг всех стран Евросоюза составляет 83% ВВП, в еврозоне - 86%, и примерно 18 триллионов евро - это экономическая цена, которую Европа платит за уход от политики сотрудничества и милитаризацию, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на XIX Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле. "Если мы посмотрим на нынешний Евросоюз, то мы прекрасно знаем, что сумма государственного долга всех стран ЕС на сегодняшний день составляет 83% ВВП, в еврозоне 86%, и сумма эта составляет примерно 18 триллионов... Вот экономическая цена, которую сегодня тратит Европа на то, чтобы уйти от политики сотрудничества, выстраивания нормальных отношений на основе уважения легитимных интересов, и превратиться в некий милитаризованный союз", - сказал Грушко. По его словам, западноевропейские эксперты оценивают выгоду Европы от прекращения холодной войны в 18-25 триллионов евро, и сумма госдолга "чудесным образом" совпадает с ними. При этом тема этих "дивидендов мира" в Европе табуирована, а правящие западные элиты рассматривают перспективу оздоровления российско-американских отношений как одну из ключевых угроз собственной безопасности, отметил дипломат. Евросоюз уже нельзя назвать мирным проектом, потому что его главным резонатором, как и у НАТО, стала борьба с российской угрозой, причем в документах ЕС и НАТО Россия фигурирует как прямая, непосредственная и долговременная угроза, отметил Грушко. Президент России Владимир Путин ранее подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Веронский Евразийский экономический форум проводится ежегодно с 2008 года, XIX по счету форум проходит 22 октября в Стамбуле.
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мировая экономика, европа, стамбул, москва, александр грушко, владимир путин, ес, нато
Мировая экономика, ЕВРОПА, Стамбул, МОСКВА, Александр Грушко, Владимир Путин, ЕС, НАТО
15:41 22.10.2026 (обновлено: 15:45 22.10.2026)
 
Грушко назвал экономическую цену милитаризации Европы

Грушко назвал экономическую цену милитаризации Европы и ее ухода от диалога

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Госдолг всех стран Евросоюза составляет 83% ВВП, в еврозоне - 86%, и примерно 18 триллионов евро - это экономическая цена, которую Европа платит за уход от политики сотрудничества и милитаризацию, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на XIX Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле.
"Если мы посмотрим на нынешний Евросоюз, то мы прекрасно знаем, что сумма государственного долга всех стран ЕС на сегодняшний день составляет 83% ВВП, в еврозоне 86%, и сумма эта составляет примерно 18 триллионов... Вот экономическая цена, которую сегодня тратит Европа на то, чтобы уйти от политики сотрудничества, выстраивания нормальных отношений на основе уважения легитимных интересов, и превратиться в некий милитаризованный союз", - сказал Грушко.
По его словам, западноевропейские эксперты оценивают выгоду Европы от прекращения холодной войны в 18-25 триллионов евро, и сумма госдолга "чудесным образом" совпадает с ними.
При этом тема этих "дивидендов мира" в Европе табуирована, а правящие западные элиты рассматривают перспективу оздоровления российско-американских отношений как одну из ключевых угроз собственной безопасности, отметил дипломат.
Евросоюз уже нельзя назвать мирным проектом, потому что его главным резонатором, как и у НАТО, стала борьба с российской угрозой, причем в документах ЕС и НАТО Россия фигурирует как прямая, непосредственная и долговременная угроза, отметил Грушко.
Президент России Владимир Путин ранее подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Веронский Евразийский экономический форум проводится ежегодно с 2008 года, XIX по счету форум проходит 22 октября в Стамбуле.
 
Мировая экономикаЕВРОПАСтамбулМОСКВААлександр ГрушкоВладимир ПутинЕСНАТО
 
 
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