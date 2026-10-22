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Госдолг Польши за сентябрь вырос на 0,9%

Госдолг Польши за сентябрь вырос на 0,9% - 22.10.2026, ПРАЙМ

Госдолг Польши за сентябрь вырос на 0,9%

Государственный долг Польши продолжает быстро расти за счет огромных расходов на вооружение - за сентябрь он вырос на 0,9% в месячном выражении, следует из... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T15:44+0300

2026-10-22T15:44+0300

2026-10-22T15:44+0300

финансы

мировая экономика

польша

евростат

нато

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ВАРШАВА, 22 окт - ПРАЙМ. Государственный долг Польши продолжает быстро расти за счет огромных расходов на вооружение - за сентябрь он вырос на 0,9% в месячном выражении, следует из данных министерства финансов республики. По предварительным данным министерства финансов Польши, задолженность казначейства (Skarb Państwa) на конец сентября 2026 года составила около 2,269 триллиона злотых (примерно 583 миллиарда долларов), увеличившись за месяц на 20 миллиардов злотых (около 5,1 миллиарда долларов), или на 0,9%. Около 1,827 триллиона злотых (примерно 470 миллиардов долларов) из общей суммы приходится на внутренний долг, а 442,4 миллиарда злотых (около 114 миллиардов долларов, или 19,5%) - на внешний. По более широкой методике Евростата (долг сектора государственного управления, EDP), на конец второго квартала 2026 года задолженность Польши достигла 2,598 триллиона злотых (около 668 миллиардов долларов), или 64,5% ВВП. За один квартал показатель вырос на 3 процентных пункта, а в годовом выражении - на 6,7 процентного пункта. Это самый быстрый прирост среди всех стран Европейского союза. По данным Евростата, в пересчете на душу населения долг составляет почти 70 тысяч злотых (около 18 тысяч долларов) на каждого жителя страны. Согласно данным Главного статистического управления Польши (GUS), в 2025 году дефицит сектора государственного управления составил 283,6 миллиарда злотых (около 73 миллиардов долларов, или 7,2% ВВП), а долг - 2,335 триллиона злотых (около 601 миллиарда долларов, или 59,6% ВВП). Одним из ключевых факторов роста задолженности остаются рекордные военные расходы. Польша в 2026 году планирует направить на оборону около 201 миллиарда злотых (примерно 52 миллиарда долларов), что соответствует 4,8% ВВП. Это один из самых высоких показателей среди стран НАТО. Расходы включают как средства из государственного бюджета, так и финансирование через фонд поддержки вооруженных сил. Доля военных трат в ВВП Польши с 2022 года более чем удвоилась с 2,2%. Значительная часть средств идет на закупки вооружений, модернизацию армии и развитие военно-промышленного комплекса страны.

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финансы, мировая экономика, польша, евростат, нато