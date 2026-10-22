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Госдума упростила получение закрытых сведений из ЕГРЮЛ

Госдума упростила получение закрытых сведений из ЕГРЮЛ - 22.10.2026, ПРАЙМ

Госдума упростила получение закрытых сведений из ЕГРЮЛ

Госдума приняла во втором чтении законопроект, упрощающий получение закрытых сведений о юридических лицах из единого госреестра (ЕГРЮЛ) и процедуру... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T13:33+0300

2026-10-22T13:33+0300

2026-10-22T13:33+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, упрощающий получение закрытых сведений о юридических лицах из единого госреестра (ЕГРЮЛ) и процедуру возобновления доступа к ним. Документ расширяет перечень лиц, имеющих право от имени юрлица обратиться в регистрирующий орган с заявлением об ограничении или возобновлении доступа к сведениям о нем из ЕГРЮЛ. Такое заявление сможет подать не только руководитель, как сейчас, но и учредитель юрлица. А получить закрытые сведения из ЕГРЮЛ сможет не только руководитель, но и представитель юрлица, действующий по нотариальной доверенности. Действующее законодательство позволяет юрлицу ограничить доступ к сведениям из ЕГРЮЛ, в том числе в целях нераспространения информации, чувствительной с точки зрения возможности введения санкций, а также возобновить доступ к этим сведениям. Причем даже в случае прекращения оснований для такого ограничения доступ к этим сведением остается ограниченным до тех пор, пока юрлицо не направит в ФНС России соответствующее заявление. Законопроект разрешает ФНС в случае прекращения обстоятельств, ставших основанием для ограничения доступа к сведениям из ЕГРЮЛ, возобновлять доступ к ним без заявления юрлица. Однако это может быть сделано не ранее чем через три месяца со дня направления ему уведомления о возобновлении доступа. Согласно пояснительной записке, избыточное ограничение доступа к информации из ЕГРЮЛ вступает в конфликт с интересами хозяйствующих субъектов и органов госвласти. В частности, это мешает при выборе контрагентов, ведет к ущемлению интересов кредиторов и инвесторов и создает риски злоупотребления правом на ограничение доступа к сведениям в ЕГРЮЛ, отмечается там. В случае принятия закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.

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финансы, россия, фнс россии, фнс, госдума