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Госдума приняла в I чтении проект о господдержке семейным микропредприятиям - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Госдума приняла в I чтении проект о господдержке семейным микропредприятиям
Госдума приняла в I чтении проект о господдержке семейным микропредприятиям - 22.10.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла в I чтении проект о господдержке семейным микропредприятиям
Госдума приняла в первом чтении законопроект, открывающий семейным микропредприятиям доступ к господдержке наравне с субъектами малого и среднего... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T13:57+0300
2026-10-22T13:57+0300
бизнес
россия
госдума
мсп
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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, открывающий семейным микропредприятиям доступ к господдержке наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП). Документ внесен группой сенаторов и депутатов. Он расширяет перечень субъектов МСП, которые могут быть отнесены к социальным предприятиям. В этот перечень включаются микропредприятия, в которых работают члены одной семьи. Это позволит таким семейным предприятиям получать поддержку на федеральном, региональном и местном уровне. Речь идет о микропредприятиях с годовым доходом не выше 120 миллионов рублей и численностью работников не более 15 человек, половина которых должны быть членами одной семьи. К членам семьи законопроект относит супругов и их родителей, детей, братьев, сестер, внуков, а также дедушек, бабушек, братьев и сестер родителей каждого из супругов, усыновителей и усыновленных. Законопроект, согласно пояснительной записке, будет способствовать формированию условий для развития семейного предпринимательства и вовлечению молодежи в бизнес, а также позволит поддержать занятость и повысить устойчивость малого бизнеса. "Что это значит на практике? Небольшая семейная пекарня, где за прилавком стоят муж, жена и их дети, или столярная мастерская, которую ведут братья, смогут получить статус социального предприятия. А вместе с ним доступ к мерам поддержки, которые уже действуют для социального бизнеса", - пояснил журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Он обратил внимание, что по данным реестра МСП на июль 2026 года, в России почти 6,5 миллионов микропредприятий, но социальных среди них лишь 0,12%. Депутат уверен, что после принятия закона в окончательном чтении эта цифра начнет расти. "Семейный бизнес - это не только рабочие места и налоги. Это преемственность, наставничество и устойчивые деловые модели, рассчитанные на долгую перспективу. Поддержка таких предприятий работает на занятость и укрепляет малый бизнес, а значит, приближает нас к национальным целям развития, которые обозначил президент", - подчеркнул Игошин.
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бизнес, россия, госдума, мсп
Бизнес, РОССИЯ, Госдума, МСП
13:57 22.10.2026
 
Госдума приняла в I чтении проект о господдержке семейным микропредприятиям

Госдума приняла в I чтении законопроект о господдержке семейных микропредприятий

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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, открывающий семейным микропредприятиям доступ к господдержке наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП).
Документ внесен группой сенаторов и депутатов. Он расширяет перечень субъектов МСП, которые могут быть отнесены к социальным предприятиям. В этот перечень включаются микропредприятия, в которых работают члены одной семьи. Это позволит таким семейным предприятиям получать поддержку на федеральном, региональном и местном уровне.
Речь идет о микропредприятиях с годовым доходом не выше 120 миллионов рублей и численностью работников не более 15 человек, половина которых должны быть членами одной семьи. К членам семьи законопроект относит супругов и их родителей, детей, братьев, сестер, внуков, а также дедушек, бабушек, братьев и сестер родителей каждого из супругов, усыновителей и усыновленных.
Законопроект, согласно пояснительной записке, будет способствовать формированию условий для развития семейного предпринимательства и вовлечению молодежи в бизнес, а также позволит поддержать занятость и повысить устойчивость малого бизнеса.
"Что это значит на практике? Небольшая семейная пекарня, где за прилавком стоят муж, жена и их дети, или столярная мастерская, которую ведут братья, смогут получить статус социального предприятия. А вместе с ним доступ к мерам поддержки, которые уже действуют для социального бизнеса", - пояснил журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.
Он обратил внимание, что по данным реестра МСП на июль 2026 года, в России почти 6,5 миллионов микропредприятий, но социальных среди них лишь 0,12%. Депутат уверен, что после принятия закона в окончательном чтении эта цифра начнет расти.
"Семейный бизнес - это не только рабочие места и налоги. Это преемственность, наставничество и устойчивые деловые модели, рассчитанные на долгую перспективу. Поддержка таких предприятий работает на занятость и укрепляет малый бизнес, а значит, приближает нас к национальным целям развития, которые обозначил президент", - подчеркнул Игошин.
 
БизнесРОССИЯГосдумаМСП
 
 
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