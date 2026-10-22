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Госдума приняла в I чтении проект о принципе "бери или плати" - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Госдума приняла в I чтении проект о принципе "бери или плати"
Госдума приняла в I чтении проект о принципе "бери или плати" - 22.10.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла в I чтении проект о принципе "бери или плати"
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о закреплении в Гражданском кодексе (ГК) принципа "бери или плати", позволяющего заранее... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T14:16+0300
2026-10-22T14:16+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о закреплении в Гражданском кодексе (ГК) принципа "бери или плати", позволяющего заранее прописывать в договоре фиксированную плату за односторонний отказ от исполнения обязательств. Документ разработан Минэкономразвития. Он закрепляет в ГК механизм "бери или плати" (take or pay), позволяющий предпринимателям заранее прописывать в договоре фиксированную плату за односторонний отказ от исполнения обязательств, которая при добросовестном исполнении договора не будет снижаться судами, в отличие, например, от неустойки или суммы компенсации фактических расходов. Необходимость таких изменений в Минэкономразвития ранее объясняли системной проблемой: добросовестный поставщик, вложивший значительные средства в производство под конкретный заказ, остается без защиты, если заказчик в одностороннем порядке отказывается от договора на финальной стадии. Судебная практика показывает, что размер компенсации в подавляющем большинстве случаев снижается, и вместо запрашиваемой суммы компенсации контракта поставщик может получить лишь 5–30%. Это делает масштабные инвестиции экономически неоправданными, пояснял первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников. Поправками в ГК закрепляется механизм гарантированного долгосрочного спроса на отечественную продукцию и, по сути, вводится плата за отказ от исполнения договора, отмечал он. Нововведение важно как для бизнеса, планирующего производить новую продукцию, которой пока нет на рынке, так и для банков, которые под эти договоры смогут открывать финансирование, подчеркивал замминистра.
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россия, госдума
РОССИЯ, Госдума
14:16 22.10.2026
 
Госдума приняла в I чтении проект о принципе "бери или плати"

Госдума приняла в I чтении проект о закреплении в ГК принципа "бери или плати"

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о закреплении в Гражданском кодексе (ГК) принципа "бери или плати", позволяющего заранее прописывать в договоре фиксированную плату за односторонний отказ от исполнения обязательств.
Документ разработан Минэкономразвития. Он закрепляет в ГК механизм "бери или плати" (take or pay), позволяющий предпринимателям заранее прописывать в договоре фиксированную плату за односторонний отказ от исполнения обязательств, которая при добросовестном исполнении договора не будет снижаться судами, в отличие, например, от неустойки или суммы компенсации фактических расходов.
Необходимость таких изменений в Минэкономразвития ранее объясняли системной проблемой: добросовестный поставщик, вложивший значительные средства в производство под конкретный заказ, остается без защиты, если заказчик в одностороннем порядке отказывается от договора на финальной стадии.
Судебная практика показывает, что размер компенсации в подавляющем большинстве случаев снижается, и вместо запрашиваемой суммы компенсации контракта поставщик может получить лишь 5–30%. Это делает масштабные инвестиции экономически неоправданными, пояснял первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников.
Поправками в ГК закрепляется механизм гарантированного долгосрочного спроса на отечественную продукцию и, по сути, вводится плата за отказ от исполнения договора, отмечал он. Нововведение важно как для бизнеса, планирующего производить новую продукцию, которой пока нет на рынке, так и для банков, которые под эти договоры смогут открывать финансирование, подчеркивал замминистра.
 
РОССИЯГосдума
 
 
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