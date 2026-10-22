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Госдума приняла в I чтении законопроект о публичных сервитутах - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Госдума приняла в I чтении законопроект о публичных сервитутах
Госдума приняла в I чтении законопроект о публичных сервитутах - 22.10.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла в I чтении законопроект о публичных сервитутах
Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование регулирования земельных отношений в сфере установления публичных сервитутов и... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T14:37+0300
2026-10-22T14:37+0300
россия
общество
госдума
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование регулирования земельных отношений в сфере установления публичных сервитутов и зон с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ). Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергеем Гавриловым. Он уточняет порядок установления публичных сервитутов (права ограниченного пользования чужим земельным участком) и ЗОУИТ. При этом расширяется перечень лиц, которые вправе обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута. Сейчас Земельный кодекс содержит закрытый список заявителей, и отдельные организации трубопроводного транспорта в него формально не попадают. Законопроект устраняет этот пробел и позволяет таким организациям инициировать установление публичного сервитута для прокладки и эксплуатации трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, пояснил журналистам Гаврилов. Также, по его словам, бывают ситуации, когда заявитель подает ходатайство об установлении сервитута, а за время его рассмотрения кадастровые данные участка меняются. Формально это является основанием для отказа в ходатайстве. Поэтому законопроектом предлагается зафиксировать, что изменение характеристик участков в ЕГРН после подачи ходатайства не является препятствием для установления сервитута. Одновременно уточняется порядок расчета платы за публичный сервитут. Если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, плата будет определяться пропорционально площади этой части. Кроме того, закрепляется, что расчет осуществляют уполномоченные органы, отметил Гаврилов. Законопроект также решает проблему с границами ЗОУИТ в переходный период, до утверждения положений о таких зонах. Кроме того, расширяется круг лиц, имеющих право инициировать установление, изменение или прекращение ЗОУИТ. Теперь это смогут сделать заинтересованные органы власти и иные лица, если собственник объекта сам не принимает мер, объяснил глава думского комитета.
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россия, общество , госдума
РОССИЯ, Общество , Госдума
14:37 22.10.2026
 
Госдума приняла в I чтении законопроект о публичных сервитутах

Госдума приняла в I чтении проект о регулировании земельных отношений

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование регулирования земельных отношений в сфере установления публичных сервитутов и зон с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ).
Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергеем Гавриловым. Он уточняет порядок установления публичных сервитутов (права ограниченного пользования чужим земельным участком) и ЗОУИТ. При этом расширяется перечень лиц, которые вправе обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута.
Сейчас Земельный кодекс содержит закрытый список заявителей, и отдельные организации трубопроводного транспорта в него формально не попадают. Законопроект устраняет этот пробел и позволяет таким организациям инициировать установление публичного сервитута для прокладки и эксплуатации трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, пояснил журналистам Гаврилов.
Также, по его словам, бывают ситуации, когда заявитель подает ходатайство об установлении сервитута, а за время его рассмотрения кадастровые данные участка меняются. Формально это является основанием для отказа в ходатайстве. Поэтому законопроектом предлагается зафиксировать, что изменение характеристик участков в ЕГРН после подачи ходатайства не является препятствием для установления сервитута.
Одновременно уточняется порядок расчета платы за публичный сервитут. Если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, плата будет определяться пропорционально площади этой части. Кроме того, закрепляется, что расчет осуществляют уполномоченные органы, отметил Гаврилов.
Законопроект также решает проблему с границами ЗОУИТ в переходный период, до утверждения положений о таких зонах. Кроме того, расширяется круг лиц, имеющих право инициировать установление, изменение или прекращение ЗОУИТ. Теперь это смогут сделать заинтересованные органы власти и иные лица, если собственник объекта сам не принимает мер, объяснил глава думского комитета.
 
РОССИЯОбществоГосдума
 
 
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