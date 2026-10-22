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Госдума приняла в I чтении законопроект о хранении данных о движении машин

Госдума приняла в I чтении законопроект о хранении данных о движении машин - 22.10.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла в I чтении законопроект о хранении данных о движении машин

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который обязывает хранить данные о движении машин по российским дорогам только в России. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T15:10+0300

2026-10-22T15:10+0300

2026-10-22T15:10+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который обязывает хранить данные о движении машин по российским дорогам только в России. Принятый законопроект предусматривает, что компании, которые следят за машинами с помощью навигации, должны обрабатывать и хранить эти данные на территории России. Речь идет о сервисах, которые отслеживают, где находится машина, куда едет, с какой скоростью и как ведет себя водитель. Самих автовладельцев это требование не касается. Как отмечалось в пояснительной записке, сейчас в России нет правил, где хранить такие данные. Иностранные сервисы по-прежнему используются для контроля за движением грузов, и вся эта информация, включая данные о маршрутах, состоянии техники и поведении водителей, контролируется недружественными государствами. В настоящее время на рынке мониторинга транспорта работали в том числе иностранные компании. Например, литовская Gurtam с системой Wialon, которая хранила серверы в США, Литве и Нидерландах, в 2022 году объявила об уходе из России, но, по данным авторов, продолжает оказывать услуги через посредников. При этом и для отечественных сервисов нет ограничений на хранение данных за рубежом. Правительство поддерживает законопроект при условии доработки: нужно распространить правило на все навигационные данные о машинах, зарегистрированных в России, а не только о движении по дорогам. Первый зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) заявил РИА Новости, что проект должен стать серьезным стимулом для развития отечественной ИТ-инфраструктуры и создания собственных дата-центров. "Мы выстраиваем систему, в которой данные, критически важные для безопасности и экономики, находятся под надежной защитой российского законодательства. Этот закон — не просто техническая правка, а фундаментальное решение, которое делает нашу страну сильнее и независимее в цифровой сфере", - подчеркнул Панеш.

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