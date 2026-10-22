https://1prime.ru/20261022/gosduma-874520782.html

СП проверит выполнение антиотмывочных функций на платформе цифрового рубля

СП проверит выполнение антиотмывочных функций на платформе цифрового рубля - 22.10.2026, ПРАЙМ

СП проверит выполнение антиотмывочных функций на платформе цифрового рубля

Госдума поручила Счетной палате РФ проверить функции Центробанка по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма,... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T15:32+0300

2026-10-22T15:32+0300

2026-10-22T15:36+0300

финансы

счетная палата

госдума

центральные банки

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874520782.jpg?1792672567

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума поручила Счетной палате РФ проверить функции Центробанка по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения на платформе цифрового рубля за 2026 год, следует из проекта постановления, документ доступен в думской электронной базе. Проект постановления внес на рассмотрение палаты парламента думский комитет по контролю после рассмотрения соответствующего предложения Национального финансового совета. "Поручить Счетной палате Российской Федерации осуществить до 26 февраля 2027 года проверку выполнения Центральным банком Российской Федерации функций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности финансированию распространения оружия массового уничтожения при организации и обеспечени функционирования платформы цифрового рубля за 2026 год", - сказано в документе. Счетная палата проинформирует Госдуму о результатах указанной проверки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, счетная палата, госдума, центральные банки