https://1prime.ru/20261022/gosduma-874520782.html
СП проверит выполнение антиотмывочных функций на платформе цифрового рубля
СП проверит выполнение антиотмывочных функций на платформе цифрового рубля - 22.10.2026, ПРАЙМ
СП проверит выполнение антиотмывочных функций на платформе цифрового рубля
Госдума поручила Счетной палате РФ проверить функции Центробанка по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма,... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:32+0300
2026-10-22T15:32+0300
2026-10-22T15:36+0300
финансы
счетная палата
госдума
центральные банки
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874520782.jpg?1792672567
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума поручила Счетной палате РФ проверить функции Центробанка по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения на платформе цифрового рубля за 2026 год, следует из проекта постановления, документ доступен в думской электронной базе. Проект постановления внес на рассмотрение палаты парламента думский комитет по контролю после рассмотрения соответствующего предложения Национального финансового совета. "Поручить Счетной палате Российской Федерации осуществить до 26 февраля 2027 года проверку выполнения Центральным банком Российской Федерации функций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности финансированию распространения оружия массового уничтожения при организации и обеспечени функционирования платформы цифрового рубля за 2026 год", - сказано в документе. Счетная палата проинформирует Госдуму о результатах указанной проверки.
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финансы, счетная палата, госдума, центральные банки
Финансы, Счетная палата, Госдума, центральные банки
СП проверит выполнение антиотмывочных функций на платформе цифрового рубля
ГД поручила СП проверить выполнение ЦБ антиотмывочных функций на платформе цифрового рубля
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума поручила Счетной палате РФ проверить функции Центробанка по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения на платформе цифрового рубля за 2026 год, следует из проекта постановления, документ доступен в думской электронной базе.
Проект постановления внес на рассмотрение палаты парламента думский комитет по контролю после рассмотрения соответствующего предложения Национального финансового совета.
"Поручить Счетной палате Российской Федерации осуществить до 26 февраля 2027 года проверку выполнения Центральным банком Российской Федерации функций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности финансированию распространения оружия массового уничтожения при организации и обеспечени функционирования платформы цифрового рубля за 2026 год", - сказано в документе.
Счетная палата проинформирует Госдуму о результатах указанной проверки.