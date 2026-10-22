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Госдума одобрила проект о контроле за строительством домов с эскроу-счетами

Госдума одобрила проект о контроле за строительством домов с эскроу-счетами - 22.10.2026, ПРАЙМ

Госдума одобрила проект о контроле за строительством домов с эскроу-счетами

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о региональном контроле за соблюдением подрядчиками требований к порядку и срокам размещения | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T16:06+0300

2026-10-22T16:06+0300

2026-10-22T16:06+0300

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недвижимость

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о региональном контроле за соблюдением подрядчиками требований к порядку и срокам размещения информации при строительстве жилых домов с использованием эскроу-счетов. Инициатива была внесена на рассмотрение палаты парламента группой сенаторов. Согласно одобренному законопроекту, соблюдение подрядчиками сроков и порядка размещения в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) сведений об уполномоченном банке, в котором заказчик открыл счет эскроу, будет контролировать региональный исполнительный орган, назначенный высшим исполнительным органом субъекта РФ. Кроме того, законопроектом устанавливается, что при осуществлении такого контроля плановые проверки не проводятся. Добавляется, что внеплановые мероприятия, за исключением мероприятий без взаимодействия, будут проводиться только в виде документарных проверок. Уточняется, что должностные лица регионального органа смогут выдавать предписания об устранении нарушений, выявленных в ходе мониторинга безопасности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, общество , госдума, недвижимость