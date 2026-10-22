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В Госдуме предложили ужесточить наказание за езду без прав - 22.10.2026, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили ужесточить наказание за езду без прав
В Госдуме предложили ужесточить наказание за езду без прав - 22.10.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ужесточить наказание за езду без прав
Наказание за езду без водительских прав или с просроченными правами должно быть чувствительным для нарушителей, ужесточение этой законодательной нормы давно... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T16:39+0300
2026-10-22T16:39+0300
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общество
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госдума
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Наказание за езду без водительских прав или с просроченными правами должно быть чувствительным для нарушителей, ужесточение этой законодательной нормы давно назрело, считает зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Георгий Камнев (КПРФ). Депутат рассказал РИА Новости, что МВД РФ разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях, они предполагают увеличение штрафов за езду без прав до 15-30 тысяч рублей при первом нарушении и до 30-50 тысяч рублей – при повторном. Кроме того, скидки в 25% на оплату штрафа, согласно инициативе, не будет даже при оплате в течение 30 дней. "Думаю, эти поправки в КоАП о повышении штрафов за езду без прав или с просроченными правами давно назрели. Это хорошо, но мало, как я считаю. Штрафы за такие правонарушения должны быть как минимум чувствительными. А в идеале - очень большими, потому что люди, которые нарушают закон, потенциально опасны не только для себя, но и для окружающих", - сказал Камнев. Он отметил, что в ряде регионов доля ДТП, совершенных по вине водителей без прав, превышает 25%. "Судя по статистике повторных нарушений, когда люди постоянно ездят без прав и попадаются на этом по несколько раз за год, действующие штрафы от 5 до 15 тысяч их вообще не сдерживают", - добавил Камнев. Более высокий штраф и отдельная статья КоАП РФ за повторное нарушение, по мнению политика, должны остановить часть нарушителей, особенно если взыскание будет неотвратимым.
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бизнес, общество , россия, госдума, кпрф, мвд
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Госдума, КПРФ, МВД
16:39 22.10.2026
 
В Госдуме предложили ужесточить наказание за езду без прав

Депутат Камнев: ужесточение наказания за езду без прав должно быть чувствительным

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Наказание за езду без водительских прав или с просроченными правами должно быть чувствительным для нарушителей, ужесточение этой законодательной нормы давно назрело, считает зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Георгий Камнев (КПРФ).
Депутат рассказал РИА Новости, что МВД РФ разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях, они предполагают увеличение штрафов за езду без прав до 15-30 тысяч рублей при первом нарушении и до 30-50 тысяч рублей – при повторном. Кроме того, скидки в 25% на оплату штрафа, согласно инициативе, не будет даже при оплате в течение 30 дней.
"Думаю, эти поправки в КоАП о повышении штрафов за езду без прав или с просроченными правами давно назрели. Это хорошо, но мало, как я считаю. Штрафы за такие правонарушения должны быть как минимум чувствительными. А в идеале - очень большими, потому что люди, которые нарушают закон, потенциально опасны не только для себя, но и для окружающих", - сказал Камнев.
Он отметил, что в ряде регионов доля ДТП, совершенных по вине водителей без прав, превышает 25%.
"Судя по статистике повторных нарушений, когда люди постоянно ездят без прав и попадаются на этом по несколько раз за год, действующие штрафы от 5 до 15 тысяч их вообще не сдерживают", - добавил Камнев.
Более высокий штраф и отдельная статья КоАП РФ за повторное нарушение, по мнению политика, должны остановить часть нарушителей, особенно если взыскание будет неотвратимым.
 
БизнесОбществоРОССИЯГосдумаКПРФМВД
 
 
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