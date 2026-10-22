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В Госдуме предложили ужесточить наказание за езду без прав

В Госдуме предложили ужесточить наказание за езду без прав - 22.10.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ужесточить наказание за езду без прав

Наказание за езду без водительских прав или с просроченными правами должно быть чувствительным для нарушителей, ужесточение этой законодательной нормы давно... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T16:39+0300

2026-10-22T16:39+0300

2026-10-22T16:39+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Наказание за езду без водительских прав или с просроченными правами должно быть чувствительным для нарушителей, ужесточение этой законодательной нормы давно назрело, считает зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Георгий Камнев (КПРФ). Депутат рассказал РИА Новости, что МВД РФ разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях, они предполагают увеличение штрафов за езду без прав до 15-30 тысяч рублей при первом нарушении и до 30-50 тысяч рублей – при повторном. Кроме того, скидки в 25% на оплату штрафа, согласно инициативе, не будет даже при оплате в течение 30 дней. "Думаю, эти поправки в КоАП о повышении штрафов за езду без прав или с просроченными правами давно назрели. Это хорошо, но мало, как я считаю. Штрафы за такие правонарушения должны быть как минимум чувствительными. А в идеале - очень большими, потому что люди, которые нарушают закон, потенциально опасны не только для себя, но и для окружающих", - сказал Камнев. Он отметил, что в ряде регионов доля ДТП, совершенных по вине водителей без прав, превышает 25%. "Судя по статистике повторных нарушений, когда люди постоянно ездят без прав и попадаются на этом по несколько раз за год, действующие штрафы от 5 до 15 тысяч их вообще не сдерживают", - добавил Камнев. Более высокий штраф и отдельная статья КоАП РФ за повторное нарушение, по мнению политика, должны остановить часть нарушителей, особенно если взыскание будет неотвратимым.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , россия, госдума, кпрф, мвд